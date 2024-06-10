Розмахував гранатою посеред вулиці: жителю Ізюма «світить» до 7 років тюрми
Житель Ізюма носив з собою ручну осколкову гранату Ф-1. Правоохоронці повідомили йому про підозру.
За даними ГУ Нацполіції в Харківській області, 19 травня отримали повідомлення про те, що в місті Ізюм невідомий чоловік чіплявся до перехожих, поводив себе зухвало та неадекватно. При ньому був предмет схожий на гранату.
Встановлено, що 33-річний чоловік знайшов ручну осколкову гранату Ф-1 в травні. З небезпечною знахідкою він пішов в бік кафе, де посварився з перехожим. Порушник дістав гранату та почав розмахувати нею. Чоловіки, які проходили повз, зупинили зловмисника і викликали поліцію.
Слідчі повідомили фігуранту про підозру за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) ККУ. Санкція статті передбачає до 7 років тюрми.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: Ізюм, граната, конфликт, поліція, тюрьма;
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- • Дата публікації матеріалу: 10 Червня 2024 в 14:28;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Житель Ізюма носив з собою ручну осколкову гранату Ф-1. Правоохоронці повідомили йому про підозру.".