Розмахував гранатою посеред вулиці: жителю Ізюма «світить» до 7 років тюрми

Житель Ізюма носив з собою ручну осколкову гранату Ф-1. Правоохоронці повідомили йому про підозру.

За даними ГУ Нацполіції в Харківській області, 19 травня отримали повідомлення про те, що в місті Ізюм невідомий чоловік чіплявся до перехожих, поводив себе зухвало та неадекватно. При ньому був предмет схожий на гранату.

Встановлено, що 33-річний чоловік знайшов ручну осколкову гранату Ф-1 в травні. З небезпечною знахідкою він пішов в бік кафе, де посварився з перехожим. Порушник дістав гранату та почав розмахувати нею. Чоловіки, які проходили повз, зупинили зловмисника і викликали поліцію.

Слідчі повідомили фігуранту про підозру за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) ККУ. Санкція статті передбачає до 7 років тюрми.