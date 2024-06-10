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Размахивал гранатой посреди улицы: жителю Изюма «светит» до 7 лет тюрьмы

Общество 14:28   10.06.2024
Виктория Яковенко
Размахивал гранатой посреди улицы: жителю Изюма «светит» до 7 лет тюрьмы Фото: ГУНП в Харьковской области

Житель Изюма носил с собой ручную осколочную гранату Ф-1. Правоохранители сообщили ему о подозрении.

По данным ГУ Нацполиции в Харьковской области, 19 мая получили сообщение о том, что в городе Изюм неизвестный мужчина приставал к прохожим, вел себя дерзко и неадекватно. При нем предмет был похож на гранату.

Установлено, что 33-летний мужчина нашел ручную осколочную гранату Ф-1 в мае. С опасной находкой он пошел в сторону кафе, где поссорился с прохожим. Нарушитель достал гранату и начал размахивать ею. Проходившие мимо мужчины остановили злоумышленника и вызвали полицию.

Следователи сообщили фигуранту о подозрении по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) УКУ. Санкция статьи предусматривает до 7 лет тюрьмы.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 10 июня 2024 в 14:28;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Житель Изюма носил с собой ручную осколочную гранату Ф-1. Правоохранители сообщили ему о подозрении.".