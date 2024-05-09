Торговал боеприпасами, найденными во время оккупации Циркунов: поймали мужчину

На Харьковщине будут судить 40-летнего мужчину, который нелегально продал боеприпасы, найденные во время оккупации Циркунов.

По данным Харьковской областной прокуратуры, арсенал боеприпасов фигурант нашел в поле и забрал домой.

После деоккупации он перебрался в Харьков, захватив с собой «имущество», среди которого: реактивная противотанковая граната, 7 корпусов ручных осколочных гранат типа Ф1 и 7 подрывателей в ручные осколочные гранаты типа УЗРГМ.

Делок успел продать боеприпасы. За реактивную противотанковую гранату он получил 3 тыс. грн, а за другую часть боеприпасов еще 2 тыс. гривен, добавили в прокуратуре.

Кроме этого, в конце декабря в прошлом году мужчина в Харькове украл автомобильные принадлежности.

Мужчину задержали. Ему сообщили о подозрении по факту кражи, совершенной в условиях военного положения (ч. 4 ст. 185 УКУ), и по факту незаконного приобретения, хранения, сбыта боевых припасов (ч. 1 ст. 263 УКУ). Фигуранту грозит до 8 лет тюрьмы.

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