Торгував боєприпасами, знайденими під час окупації Циркунів: піймали чоловіка
На Харківщині судитимуть 40-річного чоловіка, який нелегально продав боєприпаси, знайдені під час окупації Циркунів.
За даними Харківської обласної прокуратури, арсенал боєприпасів фігурант знайшов у полі та забрав їх додому.
Після деокупації він перебрався до Харкова, захопивши з собою «майно», серед якого: реактивна протитанкова граната, 7 корпусів ручних осколкових гранат типу Ф1 та 7 підривачів до ручних осколкових гранат типу УЗРГМ.
Ділок встиг продати боєприпаси. За реактивну протитанкову гранату він отримав 3 тис. грн, а за іншу частину боєприпасів — ще 2 тис. гривень, додали в прокуратурі.
Крім цього, наприкінці грудня торік чоловік у Харкові викрав автомобільне приладдя.
Наразі чоловіка затримали. Йому повідомили про підозру за фактом крадіжки, вчиненої в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 185 ККУ), та за фактом незаконного придбання, зберігання, збуту бойових припасів (ч. 1 ст. 263 ККУ). Фігуранту загрожує до 8 років тюрми.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: боеприпас, продал, прокуратура, суд, харківщина, циркуны;
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- • Дата публікації матеріалу: 9 Травня 2024 в 12:24;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківщині судитимуть 40-річного чоловіка, який нелегально продав боєприпаси, знайдені під час окупації Циркунів.".