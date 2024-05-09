Торгував боєприпасами, знайденими під час окупації Циркунів: піймали чоловіка

На Харківщині судитимуть 40-річного чоловіка, який нелегально продав боєприпаси, знайдені під час окупації Циркунів.

За даними Харківської обласної прокуратури, арсенал боєприпасів фігурант знайшов у полі та забрав їх додому.

Після деокупації він перебрався до Харкова, захопивши з собою «майно», серед якого: реактивна протитанкова граната, 7 корпусів ручних осколкових гранат типу Ф1 та 7 підривачів до ручних осколкових гранат типу УЗРГМ.

Ділок встиг продати боєприпаси. За реактивну протитанкову гранату він отримав 3 тис. грн, а за іншу частину боєприпасів — ще 2 тис. гривень, додали в прокуратурі.

Крім цього, наприкінці грудня торік чоловік у Харкові викрав автомобільне приладдя.

Наразі чоловіка затримали. Йому повідомили про підозру за фактом крадіжки, вчиненої в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 185 ККУ), та за фактом незаконного придбання, зберігання, збуту бойових припасів (ч. 1 ст. 263 ККУ). Фігуранту загрожує до 8 років тюрми.

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