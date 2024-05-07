Чоловік підміняв посилки на муляжі на пошті у Харкові
Торік у вересні директор поштового відділення повідомив правоохоронцям, що невідомий чоловік вкрав мобільний телефон, поклавши замість нього муляж при поверненні посилки, розповіли в Нацполіції.
Зловмисником виявився 39-річний раніше неодноразово засуджений харків’янин, якого розшукує відділ поліції у місті Сміла в Черкаській області за шахрайство.
Правоохоронці обшукали місце мешкання фігуранта, де вилучили 55 муляжів мобільних телефонів, коробки з-під мобільних телефонів різних марок, пломби для пакування телефонів «Apple іPhone», сім-картки різних операторів мобільного зв’язку, паспорти громадян України та інше.
З’ясувалося, що чоловік причетний до скоєння 10 аналогічних злочинів на території Холодногірського, Новобаварського, Слобідського районів Харкова та Харківського району Харківської області.
Для крадіжок чоловік використовував спеціальний мобільний застосунок, інтерфейс якого дублює мобільний застосунок державного порталу «Дія». Він вставляв своє фото та особисті дані інших осіб. І використовував підроблені паспорти громадян України.
7 травня зловмиснику повідомили про підозру у крадіжці.
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- • Дата публікації матеріалу: 7 Травня 2024 в 15:57;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Торік у вересні директор поштового відділення повідомив правоохоронцям, що невідомий чоловік вкрав мобільний телефон, поклавши замість нього муляж при поверненні посилки, розповіли в Нацполіції. ".