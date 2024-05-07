Мужчина подменял посылки на муляжи на почте в Харькове

В сентябре прошлого года директор почтового отделения сообщил правоохранителям, что неизвестный мужчина украл мобильный телефон, положив вместо него муляж при возвращении посылки, рассказали в Нацполиции.

Злоумышленником оказался 39-летний ранее неоднократно осужденный харьковчанин, разыскиваемый отделом полиции в городе Смела в Черкасской области за мошенничество.

Правоохранители обыскали место проживания фигуранта, где изъяли 55 муляжей мобильных телефонов, коробки из-под мобильных телефонов разных марок, пломбы для упаковки телефонов Apple iPhone, сим-карты разных операторов мобильной связи, паспорта граждан Украины и другое.

Выяснилось, что мужчина причастен к совершению 10 аналогичных преступлений на территории Холодногорского, Новобаварского, Слободского районов Харькова и Харьковского района Харьковской области.

Для воровства мужчина использовал специальное мобильное приложение, интерфейс которого дублирует мобильное приложение государственного портала «Дія». Он вставлял свои фото и личные данные других лиц. И использовал поддельные паспорта граждан Украины.

7 мая злоумышленнику сообщили о подозрении в краже.