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Предмет, похожий на гранату, взорвал пассажир в харьковской маршрутке (видео)

Происшествия 22:51   24.06.2024
Елена Нагорная
Предмет, похожий на гранату, взорвал пассажир в харьковской маршрутке (видео)

В Харькове в пассажирском автобусе мужчина угрожал взорвать предмет, похожий на гранату.

Такое сообщение правоохранители получили в 15:16 24 июня. Патрульные, первыми прибывшие на место, эвакуировали пассажиров, информируют в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Во время задержания мужчина взорвал предмет, которым угрожал людям. Это было имитационное шумовое устройство для игры в страйкбол. Оказалось, что хулиган был пьян.

Полицейские изъяли вещественные доказательства и открыли уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) УКУ. 40-летнему мужчине грозит от трех до семи лет тюрьмы.

По информации Telegram-каналов, это событие произошло в автобусе маршрута №204.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 24 июня 2024 в 22:51;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове в пассажирском автобусе мужчина угрожал взорвать предмет, похожий на гранату".