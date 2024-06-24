Предмет, похожий на гранату, взорвал пассажир в харьковской маршрутке (видео)

В Харькове в пассажирском автобусе мужчина угрожал взорвать предмет, похожий на гранату.

Такое сообщение правоохранители получили в 15:16 24 июня. Патрульные, первыми прибывшие на место, эвакуировали пассажиров, информируют в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Во время задержания мужчина взорвал предмет, которым угрожал людям. Это было имитационное шумовое устройство для игры в страйкбол. Оказалось, что хулиган был пьян.

Полицейские изъяли вещественные доказательства и открыли уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) УКУ. 40-летнему мужчине грозит от трех до семи лет тюрьмы.

По информации Telegram-каналов, это событие произошло в автобусе маршрута №204.