Двері квартири в Харкові підпалили за оголошенням – поліція спіймала злочинця

Поліцейські затримали чоловіка, якому інкримінують підпал двері однієї із квартир багатоповерхівки в Основ’янському районі Харкова.

Інформацію про загоряння вхідних дверей передали правоохоронцям, повідомляють у ГУ Нацполіції у Харківській області.

“У ході слідчих дій з’ясувалось, що до вчинення злочину причетний 23-річний мешканець міста. Порушник в інтернеті знайшов оголошення про легкий заробіток. Через месенджер невідомий запропонував його за грошову винагороду пошкодити чуже майно. Зловмисник погодився та отримав інструкції”, – зазначають у відомстві.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 194 (умисне знищення або пошкодження майна) ККУ. Чоловікові повідомили про підозру.