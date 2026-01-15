Зеленський провів енергетичний селектор: подякував владі Харкова

Вдень 15 січня президент України Володимир Зеленський повідомив, що провів спеціальний енергетичний селектор.

Каже: на ньому були присутні премʼєр-міністр, представники обласної та місцевих влад Києва та області, Харкова, Дніпровщини, Сумщини, Чернігівщини.

«Багато робочих деталей обговорили, та надзвичайно багато проблем треба вирішувати максимально оперативно. Особливо складна ситуація в Києві – час міською владою втрачено, і зараз на рівні уряду буде виправлятися те, що не було зроблено на рівні міста. Вже сформовано постійно діючий штаб для столиці, його робота куруватиметься на урядовому рівні. Очікую від місцевої влади повної співпраці та взаємодії», – зазначив Зеленський.

Він також уточнив, що сьогодні будуть рішення щодо комендантської години. Наголошує: потрібні достатні послаблення на час надзвичайно холодної погоди, щоб у людей та бізнесу були всі необхідні можливості.

Зеленський додав: уряд повинен негайно забезпечити всі необхідні рішення для спрощення та збільшення імпорту електроенергії як державними компаніями, так і приватною сферою.

«Очікую також негайного спрощення регуляцій для підключення в мережу додаткового обладнання. Вдячний обласній та міській владі Харкова за дуже відповідальний підхід в організації роботи енергосфери у надзвичайних обставинах. Взяли в роботу запити від Дніпровщини – Дніпро, Кривий Ріг, інші міста та громади регіону. Доручив уряду окремо опрацювати запити та ситуацію на Чернігівщині. Окремо обговорили ситуацію в Бориспільському та Броварському районах Київщини. Непроста ситуація на Сумщині – стараємося допомогти. На вечір сьогодні очікую доповідей щодо виконання тих речей, які визначені», – зазначив президент.

І розповів, що також окремо проведе нараду з міністром оборони та командувачем ПС ЗСУ щодо захисту енергетичних обʼєктів і додаткових запитів до партнерів на підтримку ППО.

Нагадаємо, після 14:40 у Харкові було чутно вибухи. Армія РФ атакувала передмістя, повідомили мер Ігор Терехов та голова ХОВА Олег Синєгубов. Моніторингові канали інформували про цілі, що летіли в напрямку Пісочина. На тлі вибухів у деяких містян зникло світло.