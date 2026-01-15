Зеленский провел энергетический селектор: поблагодарил власти Харькова

Днем 15 января президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что провел специальный энергетический селектор.

Говорит: на нем присутствовали премьер-министр, представители областных и местных властей Киева и области, Харькова, Днепровщины, Сумщины, Черниговщины.

«Многие рабочие детали обсудили, но очень много проблем нужно решать максимально оперативно. Особенно сложная ситуация в Киеве – время городскими властями потеряно, и сейчас на уровне правительства будет исправляться то, что не было сделано на уровне города. Уже сформирован постоянно действующий штаб для столицы, его работа будет курироваться на правительственном уровне. Ожидаю от местных властей полного сотрудничества и взаимодействия», — отметил Зеленский.

Он также уточнил, что сегодня будут решения по комендантскому часу. Подчеркивает: нужны достаточные ослабления на время чрезвычайно холодной погоды, чтобы у людей и бизнеса были все необходимые возможности.

Зеленский добавил, что правительство должно немедленно обеспечить все необходимые решения для упрощения и увеличения импорта электроэнергии как государственными компаниями, так и частной сферой.

«Ожидаю также немедленного упрощения регуляций для подключения в сеть дополнительного оборудования. Благодарен областным и городским властям Харькова за очень ответственный подход в организации работы энергосферы в чрезвычайных обстоятельствах. Приняли запросы от Днепровщины – Днепр, Кривой Рог, другие города и громады региона. Поручил правительству отдельно проработать запросы и ситуацию в Черниговской области. Отдельно обсудили ситуацию в Бориспольском и Броварском районах Киевской области. Непростая ситуация в Сумской области – стараемся помочь. Вечером сегодня ожидаю докладов по выполнению тех вещей, которые определены», — отметил президент.

И рассказал, что также отдельно проведет совещание с министром обороны и командующим ВС ВСУ по защите энергетических объектов и дополнительным запросам партнеров в поддержку ПВО.

Напомним, после 14:40 в Харькове были слышны взрывы. Армия РФ атаковала пригород, сообщили мэр Игорь Терехов и глава ХОВА Олег Синегубов. Мониторинговые каналы информировали о целях, летевших в направлении Песочина. На фоне взрывов у некоторых горожан пропал свет.