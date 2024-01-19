В Изюме «промышляют» телефонные мошенники: власти обратились к жителям

Жителей города Изюм на Харьковщине предупредили о новой мошеннической схеме.

В городе зафиксированы случаи, когда неизвестные звонят по телефону местным жителям и представляются работниками Изюмской администрации и других структур, сообщили в Изюмском городском совете.

«Злоумышленники пытаются вызвать доверие у потенциальных жертв, даже используя имена реальных должностных лиц. Они предлагают купить дом или квартиру граждан по высокой цене, но ставят условие, что для сделки нужно произвести оценку имущества и оплатить услуги за оценку. Для этого они сбрасывают номер карты, на которую нужно перечислить деньги», — отметили в местном горсовете.

Там подчеркнули, что это — афера, и призвали граждан не поддаваться на провокации и не предоставлять никаких личных данных и реквизитов.

«Если вы получили такой звонок, немедленно сообщите об этом в полицию по номеру 102», — отметили в горсовете.