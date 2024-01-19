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В Ізюмі «промишляють» телефонні шахраї: влада звернулась до жителів

Суспільство 21:50   19.01.2024
Вікторія Яковенко
В Ізюмі «промишляють» телефонні шахраї: влада звернулась до жителів

Жителів міста Ізюм на Харківщині попередили про нову шахрайську схему.

У місті зафіксовані випадки, коли невідомі телефонують місцевим жителям та представляються працівниками Ізюмської адміністрації та інших структур, повідомили в Ізюмській міській раді.

«Зловмисники намагаються викликати довіру у потенційних жертв, навіть використовуючи імена реальних посадових осіб. Вони пропонують купити будинок або квартиру громадян за високу ціну, але ставлять умову, що для угоди потрібно зробити оцінку майна та оплатити послуги за оцінку. Для цього вони скидають номер картки, на яку треба перерахувати гроші», – зазначили у місцевій міськраді.

Там наголосили, що це – афера, і закликали громадян не піддаватися на провокації та не надавати ніяких особистих даних та реквізитів.

«Якщо ви отримали такий дзвінок, негайно повідомте про це в поліцію за номером 102», – зазначили у міськраді.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 19 Січня 2024 в 21:50;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Жителів міста Ізюм на Харківщині попередили про нову шахрайську схему.".