У Харкові попрощалися з Оленою Гречаніною – знаменитою генетикинею (фото)

Суспільство 15:12   17.01.2026
Оксана Горун
Фото: пресслужба ХМР

У Харкові 17 січня відбулася церемонія прощання з відомою вченою та медиком Оленою Гречаніною. Вона померла напередодні, на 91-му році життя.

Інформацію про прощання з Гречаніною – почесною громадянинкою Харкова – опублікувала пресслужба Харківської міськради.

Фото: пресслужба ХМР
Фото: пресслужба ХМР

“Олена Яківна була з тих, хто створює школи, – не будівлі, а традицію, метод, планку. Вона виховала покоління спеціалістів, створила потужні інституції, очолювала кафедри та центри, була автором сотень наукових праць і водночас – людиною великої громадянської сили. Вона завжди вболівала за життя. Смерть забирає людину з нашого сьогодення. Але не забирає її справу. Олена Яківна залишила після себе головне – врятовані життя, збережені родини, народжених дітей, які отримали шанс жити. Пам’ять про неї завжди буде в наших серцях”, – сказав на жалобній церемонії Харківський міський голова Ігор Терехов.

Фото: пресслужба ХМР
Фото: пресслужба ХМР

Олена Гречаніна розвивала медичну генетику та впроваджувала сучасні методи допологової діагностики. Вона тривалий час була директоркою Українського інституту мітохондріальної та епігеномної медицини ХНМУ. Наразі справу матері продовжує донька Юлія Гречаніна, вона також генетикиня та обіймає посаду директорки інституту.

Фото: пресслужба ХМР
Фото: пресслужба ХМР

Олені Гречаніній було 90 років.

Читайте також: Помер віце-мер Харкова

Фото: пресслужба ХМР
Фото: пресслужба ХМР
Автор: Оксана Горун
