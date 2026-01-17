У Харкові попрощалися з Оленою Гречаніною – знаменитою генетикинею (фото)

У Харкові 17 січня відбулася церемонія прощання з відомою вченою та медиком Оленою Гречаніною. Вона померла напередодні, на 91-му році життя.

Інформацію про прощання з Гречаніною – почесною громадянинкою Харкова – опублікувала пресслужба Харківської міськради.

“Олена Яківна була з тих, хто створює школи, – не будівлі, а традицію, метод, планку. Вона виховала покоління спеціалістів, створила потужні інституції, очолювала кафедри та центри, була автором сотень наукових праць і водночас – людиною великої громадянської сили. Вона завжди вболівала за життя. Смерть забирає людину з нашого сьогодення. Але не забирає її справу. Олена Яківна залишила після себе головне – врятовані життя, збережені родини, народжених дітей, які отримали шанс жити. Пам’ять про неї завжди буде в наших серцях”, – сказав на жалобній церемонії Харківський міський голова Ігор Терехов.

Олена Гречаніна розвивала медичну генетику та впроваджувала сучасні методи допологової діагностики. Вона тривалий час була директоркою Українського інституту мітохондріальної та епігеномної медицини ХНМУ. Наразі справу матері продовжує донька Юлія Гречаніна, вона також генетикиня та обіймає посаду директорки інституту.

Олені Гречаніній було 90 років.