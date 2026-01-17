Live

В Харькове попрощались с Еленой Гречаниной — знаменитым генетиком (фото)

Общество 15:12   17.01.2026
Оксана Горун
В Харькове попрощались с Еленой Гречаниной — знаменитым генетиком (фото)

В Харькове 17 января прошла церемония прощания с известной ученой и медиком Еленой Гречаниной. Она умерла накануне, на 91-м году жизни.

Информацию о прощании с Гречаниной — почетным гражданином Харькова — опубликовала пресс-служба Харьковского горсовета.

прощание с Еленой Гречаниной в Харькове
Фото: пресс-служба ХГС

«Елена Яковлевна была из тех, кто создает школы – не здания, а традицию, метод, планку. Она воспитала поколения специалистов, создала мощные институции, возглавляла кафедры и центры, была автором сотен научных трудов и одновременно человеком большой гражданской силы. Она всегда болела за жизнь. Смерть уносит человека из нашего настоящего. Но не отнимает ее дело. Елена Яковлевна оставила после себя главное – спасенные жизни, сохраненные семьи, рожденных детей, получивших шанс жить. Память о ней всегда будет в наших сердцах», — сказал на траурной церемонии Харьковский городской голова Игорь Терехов.

Терехов на прощании с Еленой Гречаниной
Фото: пресс-служба ХГС

Елена Гречанина развивала медицинскую генетику и внедряла современные методы дородовой диагностики. Она долгое время была директором Украинского института митохондриальной и эпигеномной медицины ХНМУ. Сейчас дело матери продолжает дочь Юлия Гречанина, она также генетик и занимает должность директора института.

прощание с Еленой Гречаниной в Харькове 3
Фото: пресс-служба ХГС

Елене Гречаниной было 90 лет.

прощание с Еленой Гречаниной в Харькове 2
Фото: пресс-служба ХГС
