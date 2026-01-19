Де було важче на фронті на Харківщині – дані Генштабу на 08:00
Протягом минулої доби, за інформацією Генштабу ЗСУ, на Харківщині було 15 боїв.
Так на Південно-Слобожанському напрямку зафіксували десять боїв у районі Вовчанська, Стариці, а також у бік Графського та Круглого.
Тоді як на Куп’янському – росіяни атакували п’ять разів біля Піщаного, Курилівки, Петропавлівки та Борівської Андріївки.
“Загалом протягом минулої доби зафіксовано 144 бойові зіткнення. Вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 112 авіаційних ударів, скинувши 316 керованих авіабомб. Крім цього, було залучено для ураження 8156 дронів-камікадзе та здійснено 3875 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів, з яких 70 – із реактивних систем залпового вогню“, – зазначили у відомстві.
Втрати росіян, за інформацією Генштабу, такі:
Дата публікації матеріалу: 19 Січня 2026 в 08:11