Где было труднее на фронте в Харьковской области – данные Генштаба на 08:00

Украина 08:11   19.01.2026
Николь Костенко-Лагутина
В течение минувших суток, по информации Генштаба ВСУ, на Харьковщине было 15 боев. 

Так на Южно-Слобожанском направлении зафиксировали десять боев в районе Волчанска, Старицы, а также в сторону Графского и Круглого.

Тогда как на Купянском – россияне атаковали пять раз около Песчаного, Куриловки, Петропавловки и Боровской Андреевки.

«Всего за прошедшие сутки зафиксировано 144 боевых столкновения. Вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам 112 авиационных ударов, сбросив 316 управляемых авиабомб. Кроме того, было привлечено для поражения 8156 дронов-камикадзе и совершено 3875 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, из которых 70 – из реактивных систем залпового огня», –отметили в ведомстве.

Потери россиян, по информации Генштаба, следующие:

Читайте также: Новости Харькова – главное 19 января: как прошла ночь

Автор: Николь Костенко-Лагутина
