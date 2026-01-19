Новости Харькова – главное 19 января: как прошла ночь

Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».

07:35

Угроза БпЛА и баллистики: причины ночных тревог на Харьковщине

Тревога на Харьковщине прозвучала накануне в 21:09. Как сообщили в Воздушных силах ВСУ, в сторону Харькова полетела скоростная цель с северного направления.

Вскоре добавилась угроза применения баллистики – в 21:59 тревога прозвучала и в Харькове. А ближе к полуночи над регионом появились БпЛА.

Беспилотники продолжили кружить над регионом – так в 00:20 дроны начали лететь на Золочев.

Угроза удара беспилотниками сохранялась до утра. Отбой дали в 03:42. А в 06:52 тревогу объявили вновь – в мониторинговых ТГ-каналах писали, что регион вновь атакую БпЛА. На этот раз «тревожно» было около 20 минут – в 07:11 прозвучал отбой. Однако тихо было недолго, уже в 07:20 регион опять «покраснел».