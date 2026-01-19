12 ракет, 10 КАБов и более 120 БпЛА: чем била РФ по Харьковщине за неделю
В течение прошлой недели вражеским ударам подверглись не менее 30 населенных пунктов области, в том числе город Харьков, сообщил глава ХОВА Олег Синегубов.
В результате обстрелов погибли четыре человека. Пострадали 20 человек, из них двое – дети.
Враг выпустил на регион 12 ракет (их тип устанавливают), 10 КАБов, 75 БпЛА типа «Герань-2», два «Ланцета», 18 «Молний», 20 FPV-дронов, тип еще 10 беспилотников устанавливают.
По данным Синегубова, больше всего пострадала инфраструктура Купянского района, где повреждены многоквартирный дом, по меньшей мере 20 частных домов, более 10 хозяйственных построек, 10 автомобилей, электросети.
Существенные повреждения – в Богодуховском, Изюмском и Чугуевском районах.
В Харькове и Харьковском районе противник повредил объекты энергетики, спортивное заведение, почтовый терминал, многоквартирный дом, 10 частных домов, гаражи и автомобили.
Напомним, 12 раз враг обстрелял Харьков на прошлой неделе, сообщил мэр Игорь Терехов. Под огнем оказались Шевченковский, Слободской, Основянский и Индустриальный районы. В результате атак пострадали семь человек, среди них – один ребенок. Молодая девушка погибла в результате прямого попадания «Шахеда» в жилой дом. Терехов отметил, что основной вектор атак снова был направлен на энергетические и тепловые мощности города. Повреждения серьезные.
Новости по теме:
