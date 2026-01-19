Live

Удары по свету и теплу в разгар зимы: Терехов об обстрелах Харькова за неделю

Происшествия 12:56   19.01.2026
Виктория Яковенко
Удары по свету и теплу в разгар зимы: Терехов об обстрелах Харькова за неделю Фото: Игорь Терехов

12 раз враг обстрелял Харьков на прошлой неделе, сообщил мэр Игорь Терехов.

«Враг не меняет тактики. В разгар зимы он бьет по жизненно важным системам города, пытаясь оставить харьковчан без тепла и света. Это откровенный террор против гражданского населения. Под огнем оказались Шевченковский, Слободской, Основянский и Индустриальный районы», – отметил городской голова.

В результате атак пострадали семь человек, среди них — один ребенок. Молодая девушка погибла в результате прямого попадания «Шахеда» в жилой дом.

«Основной вектор атак снова был направлен на энергетические и тепловые мощности города. Повреждения серьезные. По причинам безопасности я не буду раскрывать подробностей, где именно и что повреждено. Обо всех результатах мы подробно поговорим весной. А сейчас каждый харьковчанин, возвращаясь домой, и так видит реальное положение вещей: какие коммунальные услуги у него есть, а каких нет. Восстановление дается очень сложно. Это трудная инженерная работа, сложная логистика и постоянный риск повторных атак. Но остановки нет. Работы продолжаются круглосуточно, без выходных», – рассказал Терехов.

Также повреждены жилые дома, частный сектор, детский санаторий, спортивный объект, гаражный кооператив. Сейчас все контуры закрыты, аварийные ситуации локализованы.

«За неделю в Харькове воздушная тревога продолжалась почти 65 часов. Это много, но примерно на 50% меньше, чем в целом по области», — подытожил мэр.

Автор: Виктория Яковенко
