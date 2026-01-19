Live

Удари по світлу й теплу в розпал зими: Терехов про обстріли Харкова за тиждень

Події 12:56   19.01.2026
Вікторія Яковенко
Удари по світлу й теплу в розпал зими: Терехов про обстріли Харкова за тиждень Фото: Ігор Терехов

12 разів ворог обстріляв Харків минулого тижня, повідомив мер Ігор Терехов.

«Ворог не змінює тактики. У розпал зими він б’є по життєво важливих системах міста, намагаючись залишити харків’ян без тепла і світла. Це відвертий терор проти цивільного населення. Під вогнем опинилися Шевченківський, Слобідський, Основ’янський та Індустріальний райони», – зазначив міський голова.

Внаслідок атак постраждали сім людей, серед них – одна дитина. Молода дівчина загинула внаслідок прямого влучання «шахеда» у житловий будинок.

«Основний вектор атак знову був спрямований на енергетичні та теплові потужності міста. Пошкодження серйозні. З безпекових причин я не буду розкривати подробиць, де саме і що пошкоджено. Про всі результати ми детально поговоримо навесні. А зараз кожен харків’янин, повертаючись додому, і так бачить реальний стан речей: які комунальні послуги у нього є, а яких – немає. Відновлення дається вкрай складно. Це важка інженерна робота, складна логістика і постійний ризик повторних атак. Але жодної зупинки немає. Роботи тривають цілодобово, без вихідних», – розповів Терехов.

Також пошкоджені житлові будинки, здебільшого приватний сектор, дитячий санаторій, спортивний об’єкт, гаражний кооператив. Наразі усі контури закриті, аварійні ситуації локалізовані.

«За тиждень у Харкові повітряна тривога тривала майже 65 годин. Це багато, але приблизно на 50% менше, ніж загалом по області», – підсумував мер.

Читайте також: У Харкові знову чули вибух: тепер вдарив БпЛА

Автор: Вікторія Яковенко
