Удари по світлу й теплу в розпал зими: Терехов про обстріли Харкова за тиждень
12 разів ворог обстріляв Харків минулого тижня, повідомив мер Ігор Терехов.
«Ворог не змінює тактики. У розпал зими він б’є по життєво важливих системах міста, намагаючись залишити харків’ян без тепла і світла. Це відвертий терор проти цивільного населення. Під вогнем опинилися Шевченківський, Слобідський, Основ’янський та Індустріальний райони», – зазначив міський голова.
Внаслідок атак постраждали сім людей, серед них – одна дитина. Молода дівчина загинула внаслідок прямого влучання «шахеда» у житловий будинок.
«Основний вектор атак знову був спрямований на енергетичні та теплові потужності міста. Пошкодження серйозні. З безпекових причин я не буду розкривати подробиць, де саме і що пошкоджено. Про всі результати ми детально поговоримо навесні. А зараз кожен харків’янин, повертаючись додому, і так бачить реальний стан речей: які комунальні послуги у нього є, а яких – немає. Відновлення дається вкрай складно. Це важка інженерна робота, складна логістика і постійний ризик повторних атак. Але жодної зупинки немає. Роботи тривають цілодобово, без вихідних», – розповів Терехов.
Також пошкоджені житлові будинки, здебільшого приватний сектор, дитячий санаторій, спортивний об’єкт, гаражний кооператив. Наразі усі контури закриті, аварійні ситуації локалізовані.
«За тиждень у Харкові повітряна тривога тривала майже 65 годин. Це багато, але приблизно на 50% менше, ніж загалом по області», – підсумував мер.
Читайте також: У Харкові знову чули вибух: тепер вдарив БпЛА
Новини за темою:
- Категорії: Події, Харків; Теги: Ігор Терехов, новини Харкова, обстріл, світло, тепло;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «Удари по світлу й теплу в розпал зими: Терехов про обстріли Харкова за тиждень», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 19 Січня 2026 в 12:56;