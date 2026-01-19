Live

12 ракет, 10 КАБів та понад 120 БпЛА: чим била РФ по Харківщині за тиждень

Суспільство 14:10   19.01.2026
Вікторія Яковенко
12 ракет, 10 КАБів та понад 120 БпЛА: чим била РФ по Харківщині за тиждень Фото: Олег Синєгубов

Впродовж минулого тижня ворожих ударів зазнали щонайменше 30 населених пунктів області, зокрема місто Харків, повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.

Внаслідок обстрілів загинули чотири людини. Постраждали 20 жителів, з них двоє – діти.

Ворог випустив на регіон 12 ракет (їхній тип встановлюють), 10 КАБів, 75 БпЛА типу «Герань-2», два «ланцети», 18 «молний», 20 FPV-дронів, тип ще 10 безпілотників встановлюють.

За даними Синєгубова, найбільше постраждала інфраструктура Куп’янського району, де пошкоджені багатоквартирний будинок, щонайменше 20 приватних будинків, понад 10 господарчіх споруд, 10 автомобілів, електромережі.

Суттєві пошкодження – у Богодухівському, Ізюмському та Чугуївському районах.

У Харкові та Харківському районі супротивник пошкодив об’єкти енергетики, спортивний заклад, поштовий термінал, багатоквартирний будинок, 10 приватних будинків, гаражі та автомобілі.

обстрелы Харьковщины
Фото: Олег Синєгубов
обстрелы Харьковщины
Фото: Олег Синєгубов

Нагадаємо, 12 разів ворог обстріляв Харків минулого тижня, повідомив мер Ігор Терехов. Під вогнем опинилися Шевченківський, Слобідський, Основ’янський та Індустріальний райони. Внаслідок атак постраждали сім людей, серед них – одна дитина. Молода дівчина загинула внаслідок прямого влучання «шахеда» у житловий будинок. Терехов зазначив, що основний вектор атак знову був спрямований на енергетичні та теплові потужності міста. Пошкодження серйозні.

Читайте також: “Не відрізняємося від України”: Терехов про ситуацію зі світлом і теплом

Автор: Вікторія Яковенко
