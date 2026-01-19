12 ракет, 10 КАБів та понад 120 БпЛА: чим била РФ по Харківщині за тиждень
Впродовж минулого тижня ворожих ударів зазнали щонайменше 30 населених пунктів області, зокрема місто Харків, повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.
Внаслідок обстрілів загинули чотири людини. Постраждали 20 жителів, з них двоє – діти.
Ворог випустив на регіон 12 ракет (їхній тип встановлюють), 10 КАБів, 75 БпЛА типу «Герань-2», два «ланцети», 18 «молний», 20 FPV-дронів, тип ще 10 безпілотників встановлюють.
За даними Синєгубова, найбільше постраждала інфраструктура Куп’янського району, де пошкоджені багатоквартирний будинок, щонайменше 20 приватних будинків, понад 10 господарчіх споруд, 10 автомобілів, електромережі.
Суттєві пошкодження – у Богодухівському, Ізюмському та Чугуївському районах.
У Харкові та Харківському районі супротивник пошкодив об’єкти енергетики, спортивний заклад, поштовий термінал, багатоквартирний будинок, 10 приватних будинків, гаражі та автомобілі.
Нагадаємо, 12 разів ворог обстріляв Харків минулого тижня, повідомив мер Ігор Терехов. Під вогнем опинилися Шевченківський, Слобідський, Основ’янський та Індустріальний райони. Внаслідок атак постраждали сім людей, серед них – одна дитина. Молода дівчина загинула внаслідок прямого влучання «шахеда» у житловий будинок. Терехов зазначив, що основний вектор атак знову був спрямований на енергетичні та теплові потужності міста. Пошкодження серйозні.
Читайте також: “Не відрізняємося від України”: Терехов про ситуацію зі світлом і теплом
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: обстріл, Олег Синегубов, постраждали, харківщина;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «12 ракет, 10 КАБів та понад 120 БпЛА: чим била РФ по Харківщині за тиждень», то перегляньте більше у розділі Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 19 Січня 2026 в 14:10;