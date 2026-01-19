12 ракет, 10 КАБів та понад 120 БпЛА: чим била РФ по Харківщині за тиждень

Впродовж минулого тижня ворожих ударів зазнали щонайменше 30 населених пунктів області, зокрема місто Харків, повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.

Внаслідок обстрілів загинули чотири людини. Постраждали 20 жителів, з них двоє – діти.

Ворог випустив на регіон 12 ракет (їхній тип встановлюють), 10 КАБів, 75 БпЛА типу «Герань-2», два «ланцети», 18 «молний», 20 FPV-дронів, тип ще 10 безпілотників встановлюють.

За даними Синєгубова, найбільше постраждала інфраструктура Куп’янського району, де пошкоджені багатоквартирний будинок, щонайменше 20 приватних будинків, понад 10 господарчіх споруд, 10 автомобілів, електромережі.

Суттєві пошкодження – у Богодухівському, Ізюмському та Чугуївському районах.

У Харкові та Харківському районі супротивник пошкодив об’єкти енергетики, спортивний заклад, поштовий термінал, багатоквартирний будинок, 10 приватних будинків, гаражі та автомобілі.

Нагадаємо, 12 разів ворог обстріляв Харків минулого тижня, повідомив мер Ігор Терехов. Під вогнем опинилися Шевченківський, Слобідський, Основ’янський та Індустріальний райони. Внаслідок атак постраждали сім людей, серед них – одна дитина. Молода дівчина загинула внаслідок прямого влучання «шахеда» у житловий будинок. Терехов зазначив, що основний вектор атак знову був спрямований на енергетичні та теплові потужності міста. Пошкодження серйозні.