Новини Харкова – головне 19 січня: як минула ніч

Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».

07:35

Загроза БпЛА та балістики: причини нічних тривог на Харківщині

Тривога на Харківщині пролунала напередодні о 21:09. Як повідомили у Повітряних силах ЗСУ, у сторону Харкова полетіла швидкісна ціль із північного напрямку.

Незабаром додалася загроза застосування балістики – о 21:59 тривога пролунала і в Харкові. А ближче опівночі над регіоном з’явилися БпЛА.

Безпілотники продовжили кружляти над регіоном – так о 00:20 дрони почали летіти на Золочів.

Загроза удару безпілотниками зберігалася до ранку. Відбій дали о 03:42. А о 06:52 тривогу оголосили знову – в моніторингових ТГ-каналах писали, що регіон знову атакують ​​БпЛА. На цей раз “тривожно” було близько 20 хвилин – о 07:11 пролунав відбій. Проте тихо було недовго, вже о 07:20 регіон знову “почервонів”.