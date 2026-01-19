Live

Новини Харкова – головне 19 січня: як минула ніч

Події 07:36   19.01.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
Новини Харкова – головне 19 січня: як минула ніч

Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».

07:35

Загроза БпЛА та балістики: причини нічних тривог на Харківщині

Тривога на Харківщині пролунала напередодні о 21:09. Як повідомили у Повітряних силах ЗСУ, у сторону Харкова полетіла швидкісна ціль із північного напрямку.

Незабаром додалася загроза застосування балістики – о 21:59 тривога пролунала і в Харкові. А ближче опівночі над регіоном з’явилися БпЛА.

Безпілотники продовжили кружляти над регіоном – так о 00:20 дрони почали летіти на Золочів.

Загроза удару безпілотниками зберігалася до ранку. Відбій дали о 03:42. А о 06:52 тривогу оголосили знову – в моніторингових ТГ-каналах писали, що регіон знову атакують ​​БпЛА. На цей раз “тривожно” було близько 20 хвилин – о 07:11 пролунав відбій. Проте тихо було недовго, вже о 07:20 регіон знову “почервонів”.

Читайте також: Сьогодні 19 січня 2026 року: яке свято та день в історії

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
Популярно
Де було важче на фронті на Харківщині – дані Генштабу на 08:00
Де було важче на фронті на Харківщині – дані Генштабу на 08:00
19.01.2026, 08:11
В обленерго розповіли, коли сьогодні на Харківщині не буде світла
В обленерго розповіли, коли сьогодні на Харківщині не буде світла
19.01.2026, 07:20
Сьогодні 19 січня 2026: яке свято та день в історії
Сьогодні 19 січня 2026: яке свято та день в історії
19.01.2026, 06:00
Удар по Харкову, смертельна поїздка на тюбінгу – головні новини 18 січня
Удар по Харкову, смертельна поїздка на тюбінгу – головні новини 18 січня
18.01.2026, 22:00
Новини Харкова – головне 19 січня: як минула ніч
Новини Харкова – головне 19 січня: як минула ніч
19.01.2026, 07:36
Травмувалася, катаючись на тюбінгу? У Немишлянському районі загинула жінка
Травмувалася, катаючись на тюбінгу? У Немишлянському районі загинула жінка
18.01.2026, 17:28

Новини за темою:

18.01.2026
Новини Харкова – головне 18 січня: нічний удар РФ по місту, загинула дівчина
16.01.2026
Світла в Харкові буде менше, померла Гречаніна – головні новини 16 січня
16.01.2026
Новини Харкова – головне 16 січня: померла Гречаніна, ситуація зі світлом, ДТП
15.01.2026
Зеленський похвалив Харків; РФ зруйнувала енергооб’єкт – підсумки 15 січня
15.01.2026
Новини Харкова – головне 15 січня: обстріл передмістя, зруйновано енергооб’єкт


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Новини Харкова – головне 19 січня: як минула ніч», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 19 Січня 2026 в 07:36;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».".