Події 16:54   19.01.2026
Вікторія Яковенко
Три КАБи вдарили по Харкову: Терехов про наслідки, Синєгубов показав фото Фото: Олег Синєгубов

У Харкові зафіксували три влучання КАБів. Внаслідок атаки загинула одна людини, кількість постраждалих зросла до 10.

«КАБ-250 вдарив о Слобідському району Харкова. Один КАБ вдарив по житловому приватному будинку, на жаль він зруйнований. Одна людина загинула. Що стосується прилеглої території, то тут така щільна забудова приватних будинків, дуже багато будинків постраждали і зараз працюють наші комунальні служби, щоб забити контури», – сказав мер Ігор Терехов.

Крім цього, відключені від газопостачання три приватних будинки. Фахівці усувають наслідки обстрілу.

Поранені люди знаходяться у стані середньої важкості, поінформував Терехов.

Відео: соцмережі

Голова ХОВА Олег Синєгубов уточнив, що через удари загинула 69-річна жінка.

«Пошкоджено 30 приватних будинків. Один будинок зруйнований», – додав Синєгубов.

удар по Харькову
Фото: Олег Синєгубов
удар по Харькову
Фото: Олег Синєгубов
удар по Харькову
Фото: Олег Синєгубов
удар по Харькову
Фото: Олег Синєгубов
удар по Харькову
Фото: Олег Синєгубов
удар по Харькову
Фото: Олег Синєгубов
удар по Харькову
Фото: Олег Синєгубов

Нагадаємо, вибухи пролунали у місті після 15:00. Голова ХОВА Олег Синєгубов зазначив, що місто атакували КАБи. Мер Ігор Терехов уточнив, що в Слобідському районі зафіксували три удари. Одна жінка загинули, кількість постраждалих постійно зростає. Також, попередньо, є інформація про зниклого безвісти.

Автор: Вікторія Яковенко
