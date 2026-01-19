Live

Три КАБа ударили по Харькову: Терехов о последствиях, Синегубов показал фото

Происшествия 16:54   19.01.2026
Виктория Яковенко
Три КАБа ударили по Харькову: Терехов о последствиях, Синегубов показал фото Фото: Олег Синегубов

В Харькове зафиксировали три попадания КАБов. В результате атаки погиб один человек, количество пострадавших возросло до 10.

«КАБ-250 ударил по Слободскому району Харькова. Один КАБ ударил по жилому частному дому, к сожалению он разрушен. Один человек погиб. Что касается ближайшей территории, то здесь такая плотная застройка частных домов, очень много домов пострадали и сейчас работают наши коммунальные службы, чтобы забить контуры», — сказал мэр Игорь Терехов.

Кроме этого, отключены от газоснабжения три частных дома. Специалисты устраняют последствия обстрелов.

Раненые люди находятся в состоянии средней тяжести, сообщил Терехов.

Видео: соцсети

Глава ХОВА Олег Синегубов уточнил, что из-за ударов погибла 69-летняя женщина.

«Повреждены 30 частных домов. Один дом разрушен», – добавил Синегубов.

Напомним, взрывы прогремели в городе после 15:00. Глава ХОВА Олег Синегубов отметил, что город атаковали КАБы. Мэр Игорь Терехов уточнил, что в Слободском районе зафиксировали три удара. Одна женщина погибла, количество пострадавших постоянно растет. Также, предварительно, есть информация о пропавшем без вести.

Автор: Виктория Яковенко
