Про наслідки обстрілів на Харківщині повідомив Синєгубов
Фото: Олег Синєгубов
За добу окупанти обстріляли п’ять населених пунктів Харківської області, пише начальник ХОВА Олег Синєгубов.
Загиблих та постраждалих через “прильоти” на Харківщині немає, уточнив Синєгубов.
Протягом доби по Харківській області вдарило таке озброєння:
- п’ять БпЛА типу «Молния»;
- БпЛА (тип встановлюється).
Внаслідок обстрілів у Харківському районі пошкоджений об’єкт інфраструктури, у Богодухівському – росіяни атакували підприємство, а у Чугуївському районі – через удари пошкоджена АЗС, уточнив начальник ХОВА.
