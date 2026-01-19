Live

Про наслідки обстрілів на Харківщині повідомив Синєгубов

Події 09:23   19.01.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
Про наслідки обстрілів на Харківщині повідомив Синєгубов Фото: Олег Синєгубов

За добу окупанти обстріляли п’ять населених пунктів Харківської області, пише начальник ХОВА Олег Синєгубов.

Загиблих та постраждалих через “прильоти” на Харківщині немає, уточнив Синєгубов.

Протягом доби по Харківській області вдарило таке озброєння:

  • п’ять БпЛА типу «Молния»;
  • БпЛА (тип встановлюється).

Внаслідок обстрілів у Харківському районі пошкоджений об’єкт інфраструктури, у Богодухівському – росіяни атакували підприємство, а у Чугуївському районі – через удари пошкоджена АЗС, уточнив начальник ХОВА.

Читайте також: Двоє загиблих та четверо постраждалих у пожежах на Харківщині: ДСНС про причини

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
Популярно
Знайшли тюбінг: копи встановили, як загинула жінка в Немишлянському районі
Знайшли тюбінг: копи встановили, як загинула жінка в Немишлянському районі
19.01.2026, 09:41
В обленерго розповіли, коли сьогодні на Харківщині не буде світла
В обленерго розповіли, коли сьогодні на Харківщині не буде світла
19.01.2026, 07:20
Сьогодні 19 січня 2026: яке свято та день в історії
Сьогодні 19 січня 2026: яке свято та день в історії
19.01.2026, 06:00
Новини Харкова – головне 19 січня: загиблі в пожежах, відключення світла
Новини Харкова – головне 19 січня: загиблі в пожежах, відключення світла
19.01.2026, 08:53
Аварійні відключення світла розпочалися в Харкові та області
Аварійні відключення світла розпочалися в Харкові та області
19.01.2026, 08:20
Де було важче на фронті на Харківщині – дані Генштабу на 08:00
Де було важче на фронті на Харківщині – дані Генштабу на 08:00
19.01.2026, 08:11

Новини за темою:

19.01.2026
Двоє загиблих і четверо постраждалих у пожежах на Харківщині: ДСНС про причини
18.01.2026
Троє загиблих та 11 постраждалих: Синєгубов про наслідки атак РФ
18.01.2026
Трагедія на Богодухівщині: у вогні загинув чоловік. Причину назвали у ДСНС
16.01.2026
Зеленський попереджає: росіяни готуються до нових масованих ударів
16.01.2026
Нардепка порівняла російські удари по енергетиці України з Голодомором


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Про наслідки обстрілів на Харківщині повідомив Синєгубов», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 19 Січня 2026 в 09:23;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "За добу окупанти обстріляли п’ять населених пунктів Харківської області, пише начальник ХОВА Олег Синєгубов.".