О последствиях обстрелов на Харьковщине сообщил Синегубов
Фото: Олег Синегубов
За сутки оккупанты обстреляли пять населенных пунктов Харьковской области, пишет начальник ХОВА Олег Синегубов.
Погибших и пострадавших из-за «прилетов» на Харьковщине нет, уточнил Синегубов.
В течение суток по Харьковской области ударило следующее вооружение:
- пять БпЛА типа «Молния»;
- БпЛА (тип устанавливается).
В результате обстрелов в Харьковском районе поврежден объект инфраструктуры, в Богодуховском – россияне атаковали предприятие, а в Чугуевском районе – из-за ударов повреждено АЗС, уточнил начальник ХОВА.
Читайте также: Двое погибших и четверо пострадавших в пожарах на Харьковщине: ГСЧС о причинах
Дата публикации материала: 19 января 2026 в 09:23