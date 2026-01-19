О последствиях обстрелов на Харьковщине сообщил Синегубов

За сутки оккупанты обстреляли пять населенных пунктов Харьковской области, пишет начальник ХОВА Олег Синегубов.

Погибших и пострадавших из-за «прилетов» на Харьковщине нет, уточнил Синегубов.

В течение суток по Харьковской области ударило следующее вооружение:

пять БпЛА типа «Молния»;

БпЛА (тип устанавливается).

В результате обстрелов в Харьковском районе поврежден объект инфраструктуры, в Богодуховском – россияне атаковали предприятие, а в Чугуевском районе – из-за ударов повреждено АЗС, уточнил начальник ХОВА.