Пів сотні постраждалих від обстрілів за тиждень на Харківщині: чим била РФ

Ракетами, КАБами та різними безпілотниками атакували росіяни Харківщину протягом тижня з 19 по 25 січня. Ударів зазнали щонайменше 47 населених пунктів, у тому числі Харків.

Внаслідок обстрілів загинули троє людей. Постраждали ще 52, серед них 12-річний хлопчик, повідомляє начальник ХОВА Олег Синєгубов. Військові РФ застосували:

чотири ракети;

20 КАБів;

58 БпЛА типу “Герань-2”;

два БпЛА типу «Ланцет»;

дев’ять БпЛА типу «Молния»;

17 FPV-дронів;

51 БпЛА (тип встановлюється).

Найбільше постраждав Харків. У місті пошкоджено 17 багатоквартирних будинків, 58 приватних домів, об’єкт критичної інфраструктури, 75 автомобілів, 20 гаражів, електромережі, два цивільні підприємства, скління вікон коледжу і пологового відділення лікарні.

Суттєві пошкодження — у Чугуївському районі: багатоквартирний будинок, 11 приватних домів, дві господарчі споруди, дві автівки.

У Харківському районі пошкоджено п’ять приватних будинків, п’ять магазинів, кафе, шість автівок, вантажівку, сміттєвоз.

Як раніше повідомляв міський голова Ігор Терехов, за тиждень з 19 по 25 січня росіяни обстріляли Харків 35 разів – ракетами, КАБами, БпЛА та з РСЗВ. Такої інтенсивності ворожих атак місто не бачило уже давно, констатував мер. Особливо важкою була ніч проти суботи, коли по Харкову прилетіли одразу 25 «шахедів». 46 людей постраждали, серед них двоє дітей. Одну жінку врятувати не вдалося.