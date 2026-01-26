Полсотни пострадавших от обстрелов за неделю на Харьковщине: чем били россияне
Ракетами, КАБами и различными беспилотниками атаковали россияне Харьковщину в течение недели с 19 по 25 января. Ударам подверглись по меньшей мере 47 населенных пунктов, в том числе Харьков.
В результате обстрелов погибли три человека. Пострадали еще 52, среди них 12-летний мальчик, сообщает начальник ХОВА Олег Синегубов. Военные РФ применили:
- четыре ракеты;
- 20 КАБов;
- 58 БпЛА типа «Герань-2»;
- два БпЛА типа «Ланцет»;
- девять БпЛА типа «Молния»;
- 17 FPV-дронов;
- 51 БпЛА (тип устанавливается).
Больше всего пострадал Харьков. В городе повреждены 17 многоквартирных домов, 58 частных домов, объект критической инфраструктуры, 75 автомобилей, 20 гаражей, электросети, два гражданских предприятия, остекление окон колледжа и родильного отделения больницы.
Существенные повреждения — в Чугуевском районе: многоквартирный дом, 11 частных домов, две хозяйственные постройки, две машины.
В Харьковском районе повреждены пять частных домов, пять магазинов, кафе, шесть автомобилей, грузовик, мусоровоз.
Как ранее сообщал городской голова Игорь Терехов, за неделю с 19 по 25 января россияне обстреляли Харьков 35 раз — ракетами, КАБами, БпЛА и из РСЗО. Такой интенсивности вражеских атак город не видел уже давно, констатировал мэр. Особенно тяжелой была ночь на субботу, когда по Харькову прилетели сразу 25 «Шахедов». 46 человек пострадали, среди них двое детей. Одну женщину спасти не удалось.
Читайте также: «Молнии» по выходным — Терехов о тактике РФ в терроре Харькова (видео)
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: новости Харькова, обстрелы, Олег Синегубов;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «Полсотни пострадавших от обстрелов за неделю на Харьковщине: чем били россияне», то посмотрите больше в разделе Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 26 января 2026 в 17:30;