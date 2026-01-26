“Помножили на нуль”: у НГУ показали, як ліквідують ворога (відео)

У 5-ій Слобожанській бригаді “Скіф” НГУ продемонстрували, як ЗСУ знищують солдатів і склади РФ на Південно-Слобожанському напрямку.

У відео – три епізоди роботи СОУ. У першому – показали, як українські воїни дистанційно мінують шляхи сполучення російських загарбників.

“У другій частині відео – відпрацювання скидами по координатам, які передали розвідувальні дрони 5 Слобожанської бригади «Скіф». За вказаними координатами російські загарбники облаштували склад для спроби подальшого проникнення штурмовиків у тил наших позицій. Гвардійські дронарі своєчасно «помножили на нуль» не лише склад окупантів, але й подальшу спробу штурму гвардійських позицій”, – зазначили українські захисники.

Відео: 5-а Слобожанська бригада “Скіф” НГУ

У фінальній частині відео показано знищення ворожої схованки-нори у лісі. Поруч зафіксували рух бійців ворожої ДРГ, додали у НГУ.