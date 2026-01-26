«Умножили на ноль»: в НГУ показали, как ликвидируют врага (видео)
В 5-ой Слобожанской бригаде «Скиф» НГУ продемонстрировали, как ВСУ уничтожают солдат и склады РФ на Южно-Слобожанском направлении.
В видео – три эпизода работы СОУ. В первом – показали, как украинские воины дистанционно минируют пути сообщения российских захватчиков.
«Во второй части видео – отработка сбросами по координатам, передавшим разведывательные дроны 5 Слобожанской бригады «Скиф». По указанным координатам российские захватчики обустроили состав для попытки дальнейшего проникновения штурмовиков в тыл наших позиций. Гвардейские дронщики своевременно «умножили на ноль» не только состав оккупантов, но и дальнейшую попытку штурма гвардейских позиций», – отметили украинские защитники.
Видео: 5-я Слобожанская бригада «Скиф» НГУ
В финальной части видео показано уничтожение вражеского тайника-норы в лесу. Рядом зафиксировали движение бойцов вражеской ДРГ, добавили в НГУ.
