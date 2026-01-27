Live

Не діамантами єдиними: нові фаворити серед дорогоцінного каміння в моді 2026

Ірина Максимова
Довгий час діаманти утримували монополію на статус «найкращих друзів», проте у 2026 році ювелірний ландшафт зазнав тектонічних змін. Сучасна розкіш змістила акценти з кришталевої прозорості на користь глибоких, інтелектуальних кольорів та рідкісних природних знахідок. Сьогодні бути модною — означає не просто демонструвати карати, а володіти прикрасою з історією, де головну роль відіграє характер каменю, його унікальний відтінок та нетипове огранювання.

Кольорова експресія: неонова параїба та таємнича шпінель

Естетика 2026 року диктує нові правила гри: яскравість більше не вважається ознакою зухвалості, вона стала синонімом вишуканості. На піку популярності опинився турмалін параїба з його майже надприродним неоново-блакитним сяйвом. Цей камінь настільки самодостатній, що навіть у мінімалістичному виконанні він здається центром стилістичного всесвіту.

Поруч із ним своє почесне місце впевнено виборює шпінель — камінь, який століттями плутали з рубіном, але який нарешті отримав власне ім’я у вищій лізі. Ювелірні подіуми пропонують носити такі прикраси, як масивні сережки, футуристичні браслети та багатошарова каблучка ювелірна з акцентом на шпінель королівського синього або глибокого винного кольору. Такі вироби ідеально вписуються в концепцію «тихої розкоші», де цінність зрозуміла лише справжнім поціновувачам.

Не менш важливим фактором стає етичне походження. Клієнти все частіше обирають каміння з прозорою історією видобутку, що додає прикрасі додаткової ваги в очах суспільства. Мода 2026-го — це свідомий вибір на користь природи та її унікальних недосконалостей.

Магія фактур: від необроблених кристалів до фантазійного огранювання

Якщо раніше ідеалом була симетрія, то тепер дизайнери нерідко залишають камінь у його первозданному вигляді або використовують «фантазійні» зрізи (шестикутники, трапеції). Це дозволяє підкреслити внутрішню архітектуру мінералу, вкраплення та колірні переходи.

Головні фаворити сезону за версією провідних ювелірних домів:

  1. Танзаніт — завдяки плеохроїзму (здатності змінювати колір залежно від освітлення) він став символом адаптивності.
  2. Сапфіри нетипових відтінків — замість класичного синього, в моду увійшли персикові, лавандові та оливкові тони.
  3. Зелений турмалін — насичений колір хвої ідеально контрастує з теплим жовтим золотом.
  4. Александрит — камінь-хамелеон, що змінює настрій від денного смарагдового до вечірнього пурпурового.
  5. Морганіт — м’який рожевий блиск, що став новою базою для романтичних і весільних образів.

Така різноманітність дає змогу відійти від шаблонів і створювати прикраси, що резонують із персональним брендом власника. Камінь стає не просто вставкою в метал, а центральною точкою композиції, що диктує форму всієї прикраси.

Новий погляд на класику: сапфіри та смарагди 2.0

Навіть традиційні фаворити, такі як сапфір та смарагд, у 2026 році отримали нове прочитання. Сьогодні їх необов’язково обрамляти розсипом дрібних діамантів. Навпаки, тренд на мінімалістичну оправу «bezel» (глухий каст) робить ці камені придатними для щоденного гардеробу. Тепер вишуканий смарагд у матовому золоті виглядає органічно навіть із базовою білою сорочкою або оверсайз-худі.

Стилісти радять міксувати різні за типом та кольором камені в одному сеті, створюючи складні колірні градієнти. Це відкриває безмежні можливості для експериментів, де головним критерієм успіху є ваше внутрішнє відчуття гармонії. Ювелірна мода нарешті стала територією самовираження, де кожен камінь — це окрема емоція, зафіксована в дорогоцінному металі.

Автор: Ірина Максимова
