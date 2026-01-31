Масові замінування: на Харківщині перевірили 248 об’єктів
У Нацполіції повідомили про результати перевірок на різних об’єктах міста та області. Скрізь шукали вибухівку після того, як масові попередження про замінування надійшли на пошти установ та держорганів.
“За минулу добу поліція перевірила 646 повідомлень про замінування об’єктів на Харківщині. У ході ретельних перевірок жодних вибухонебезпечних предметів виявлено не було“, – поінформували у відділі комунікації ГУ Нацполіції в Харківській області.
Загалом поліція отримала повідомлення про можливе замінування 248 об’єктів у Харкові та області. Вибухівку шукали в різних будівлях – від дитсадків до торгових центрів.
“Силами територіальних підрозділів поліції та вибухотехнічного управління всі зазначені об’єкти були ретельно перевірені. У ході заходів евакуйовано 98 громадян. Вибухонебезпечних предметів не виявлено”, – підбили підсумки в ГУНП.
Нагадаємо, повідомлення з текстом на кшталт: “У будівлі міна, всім на вихід, я не хочу, щоби загинули цивільні” – 30 січня на свої email отримали сотні організацій в Україні. У тому числі – редакція МГ “Об’єктив”. У Нацполіції України зазначили, що повідомлень було понад 2000 по всій країні.
