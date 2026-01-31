Массовые заминирования: на Харьковщине проверили 248 объектов

В Нацполиции сообщили о результатах проверок на различных объектах города и области. Везде искали взрывчатку после того, как массовые предупреждения о заминировании поступили на почты учреждений и госорганов.

«За минувшие сутки полиция проверила 646 сообщений о заминировании объектов в Харьковской области. В ходе тщательных проверок никаких взрывоопасных предметов обнаружено не было», — проинформировали в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области.

В целом полиция получила сообщения о возможном заминировании 248 объектов в Харькове и области. Взрывчатку искали в самых разных зданиях — от детсадов до торговых центров.

«Силами территориальных подразделений полиции и взрывотехнического управления все указанные объекты были тщательно проверены. В ходе мероприятий эвакуированы 98 граждан. Взрывоопасных предметов не обнаружено», — подвели итоги в ГУНП.

Напомним, сообщения с текстом типа: «В здании мина, всем на выход, я не хочу, чтобы погибли гражданские» — 30 января на свои email получили сотни организаций в Украине. В том числе – редакция МГ «Объектив». В Нацполиции Украины отметили, что сообщений было более 2000 по всей стране.