Ухилянт із Харкова розбещував маленького хлопчика: його судитимуть

28-річний чоловік із Харкова ховався у бабусі від ТЦК та надсилав 5-класнику порнографічні фотографії, повідомляє Нацполіція.

28-річний мешканець Харкова через інтернет-гру познайомився з 11-річним хлопцем, увійшов до нього в довіру та запропонував далі спілкуватися в одному з месенджерів, повідомляє Нацполіція.

Знаючи про вік дитини, харків’янин надсилав хлопцю повідомлення із використанням сексуалізованої лексики, з проханнями надіслати йому зображення статевого органу та надсилав малолітньому свої фото та стікери порнографічного характеру. Також дорослий чоловік вів цинічні бесіди з хлопчиком на інтимні теми. Усе це призвело до порушення нормального морального та психоемоційного розвитку хлопця.

Збоченець тимчасово проживав у бабусі у селі Берека Лозівського району, переховуючись від розшуку ТЦК, повідомляє Харківська обласна прокуратура. Правоохоронці обшукали помешкання чоловіка, де знайшли докази злочинної діяльності.

Харків’янина затримали, тримають під вартою і повідомили про підозру у розбещенні неповнолітнього. Зловмиснику «світить» до восьми років позбавлення волі.