Ухилянт із Харкова розбещував маленького хлопчика: його судитимуть
28-річний чоловік із Харкова ховався у бабусі від ТЦК та надсилав 5-класнику порнографічні фотографії, повідомляє Нацполіція.
28-річний мешканець Харкова через інтернет-гру познайомився з 11-річним хлопцем, увійшов до нього в довіру та запропонував далі спілкуватися в одному з месенджерів, повідомляє Нацполіція.
Знаючи про вік дитини, харків’янин надсилав хлопцю повідомлення із використанням сексуалізованої лексики, з проханнями надіслати йому зображення статевого органу та надсилав малолітньому свої фото та стікери порнографічного характеру. Також дорослий чоловік вів цинічні бесіди з хлопчиком на інтимні теми. Усе це призвело до порушення нормального морального та психоемоційного розвитку хлопця.
Збоченець тимчасово проживав у бабусі у селі Берека Лозівського району, переховуючись від розшуку ТЦК, повідомляє Харківська обласна прокуратура. Правоохоронці обшукали помешкання чоловіка, де знайшли докази злочинної діяльності.
Харків’янина затримали, тримають під вартою і повідомили про підозру у розбещенні неповнолітнього. Зловмиснику «світить» до восьми років позбавлення волі.
Читайте також: “Люди, кажуть, що на часі” – начальник ХОВА про будівництво поблизу фронту
Новини за темою:
- Категорії: Події, Харків; Теги: Нацполіція, растление малолетнего;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «Ухилянт із Харкова розбещував маленького хлопчика: його судитимуть», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 6 Лютого 2026 в 17:45;