Уклонист из Харькова развращал маленького мальчика: его будут судить

28-летний мужчина из Харькова скрывался у бабушки от ТЦК и присылал 5-класснику порнографические фотографии, сообщает Нацполиция.

28-летний житель Харькова через интернет-игру познакомился с 11-летним парнем, вошел к нему в доверие и предложил дальше общаться в одном из мессенджеров.

Зная о возрасте ребенка, харьковчанин посылал мальчику сообщения с использованием сексуализированной лексики, с просьбами прислать ему изображение полового органа и отправлял малолетнему свои фото и стикеры порнографического характера. Также взрослый мужчина вел циничные беседы с мальчиком на интимные темы. Все это привело к нарушению нравственного и психоэмоционального развития ребенка.

Извращенец временно проживал у бабушки в селе Берека Лозовского района, скрываясь от розыска ТЦК, сообщает Харьковская областная прокуратура. Правоохранители обыскали жилье мужчины, где нашли доказательства преступной деятельности.

Харьковчанина задержали, содержат под стражей и сообщили о подозрении в развращении несовершеннолетнего. Злоумышленнику «светит» до восьми лет лишения свободы.