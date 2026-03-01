Більше, ніж просто банкінг: преміальний рівень сервісу від mono

За останній рік щонайменше вісім великих українських банків оновили преміальні програми, додавши лаунж-зони, консьєрж-сервіси та страхові пакети. Такий формат, як VIP-карта, еволюціонував: тепер це не лише елемент престижу, а насамперед доступ до привілеїв, які реально спрощують рутину. Розповідаємо, як набір щоденних інструментів економить час, спрощує подорожі та закриває побутові питання без зайвих дзвінків.

Персональний підхід без черги

Цифровий банкінг доступний кожному, але VIP-рівень — це можливість вийти за межі застосунку. Коли стандартних функцій смартфона замало, у гру вступає консьєрж-сервіс. Він бере на себе все, що неможливо автоматизувати: від складного бронювання готелів та пошуку квитків до розв’язання нестандартних банківських питань у будь-який час доби. Замість п’яти різних застосунків — один дзвінок або повідомлення.

Окремий напрям — медичний супровід. Наприклад, у monobank власники platinum картки отримують необмежені онлайн-консультації лікарів від MediKit, а також п’ять щомісячних сеансів із психологом або нутриціологом. Жодних направлень чи попередніх записів — досить відкрити застосунок.

Привілеї для тих, хто подорожує

Саме у подорожах VIP-карта розкриває найбільше переваг. Стандартний сценарій: аеропорт, довга черга на контроль, відсутність комфортного місця для очікування. Преміальний сценарій інакший — і складається він з таких сервісів:

Fast Track — пріоритетний прохід паспортного та митного контролю у 30+ міжнародних аеропортах;

бізнес-зали DragonPass — доступ до лаунжів у 850+ аеропортах світу за QR-кодом, незалежно від авіакомпанії;

лаунж Visa на Центральному залізничному вокзалі Києва — до чотирьох безкоштовних відвідувань на тиждень;

туристичне страхування — покриття до 2,5 мільйона доларів на власника та до п’яти членів родини;

знижки на оренду авто — до 15% у SIXT, 10% у Rentalcars і до 35% в Avis.

Усе це доступно в межах одного рахунку monobank.

Щоденний комфорт у деталях

VIP-сервіс виходить далеко за межі аеропортів. Є програма миль, яка накопичує 11 миль за кожну витрачену тисячу гривень, що дозволяє компенсувати вартість авіа- або залізничних квитків.

Серед додаткових переваг — знижка 50% на поїздки Bolt до вокзалів, безплатний розширений пакет SWEET.TV і страхування купівель упродовж 90 днів після оплати. monobank зібрав ці сервіси в єдину екосистему, де кожен елемент доповнює інший. Це фінансовий інструмент, який працює цілодобово і доступний без перерв та вихідних.