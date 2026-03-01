Live

Больше, чем просто банкинг: премиальный уровень сервиса от Mono

Реклама 17:56   01.03.2026
Алексей Наумов
За последний год минимум восемь крупных украинских банков обновили премиальные программы, добавив лаунж-зоны, консьерж-сервисы и страховые пакеты. Такой формат, как VIP-карта, эволюционировал: теперь это не только элемент престижа, но прежде всего доступ к привилегиям, реально упрощающим рутину. Рассказываем, как набор ежедневных инструментов экономит время, упрощает путешествия и закрывает бытовые вопросы без лишних звонков.

Персональный подход без очереди

Цифровой банкинг доступен каждому, но VIP-уровень – это возможность выйти за пределы приложения. Когда стандартных функций смартфона мало, в игру вступает консьерж-сервис. Он берет на себя все, что невозможно автоматизировать: от сложного бронирования гостиниц и поиска билетов до решения нестандартных банковских вопросов в любое время суток. Вместо пяти различных приложений – один звонок или сообщение.

Отдельное направление – медицинское сопровождение. Например, в monobank владельцы platinum карты получают неограниченные онлайн-консультации врачей от MediKit, а также пять ежемесячных сеансов с психологом или нутрициологом. Никаких направлений или предыдущих записей достаточно открыть приложение.

Привилегии для путешественников

Именно в путешествиях VIP-карта раскрывает больше всего преимуществ. Стандартный сценарий: аэропорт, длинная очередь на контроль, отсутствие удобного места для ожидания. Премиальный сценарий иной — и состоит из таких сервисов:

  • Fast Track – приоритетный проход паспортного и таможенного контроля в 30+ международных аэропортах;
  • бизнес-залы DragonPass – доступ к лаунжам в 850+ аэропортах мира по QR-коду, независимо от авиакомпании;
  • лаунж Visa на Центральном железнодорожном вокзале Киева – до четырех бесплатных посещений в неделю;
  • туристическое страхование – покрытие до 2,5 миллиона долларов на владельца и до пяти членов семьи;
  • скидки на аренду авто – до 15% у SIXT, 10% у Rentalcars и до 35% у Avis.

Все это доступно в пределах одного счета monobank.

Ежедневный комфорт в деталях

VIP-сервис выходит далеко за пределы аэропортов. Есть программа миль, которая накапливает 11 миль за каждую израсходованную тысячу гривен, что позволяет компенсировать стоимость авиа- или ж/д билетов.

Среди дополнительных преимуществ – скидка 50% на поездки Bolt до вокзалов, бесплатный расширенный пакет SWEET.TV и страхование покупок в течение 90 дней после оплаты. monobank собрал эти услуги в единую экосистему, где каждый элемент дополняет другой. Это финансовый инструмент, который работает круглосуточно и доступен без перерывов и выходных.

