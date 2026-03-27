Мужские часы Tissot: сравнение популярных коллекций

27.03.2026
Tissot — брендов часов, который сочетает качество, надежность и доступную цену. Часы этого бренда часто выбирают как первый серьезный аксессуар или универсальную модель на каждый день.

При этом мужские наручные часы Tissot представлены сразу в нескольких популярных коллекциях, которые существенно отличаются по стилю, функциональности и назначению. Чтобы сделать правильный выбор, важно понимать особенности каждой линейки и то, для каких задач она подходит.

Основные коллекции Tissot и их особенности

PRX — современная интерпретация дизайна 70-х с узнаваемым интегрированным браслетом. Коллекция отличается минималистичным внешним видом, тонким корпусом и высокой универсальностью: такие часы легко сочетаются как с деловым, так и с повседневным стилем. Доступны как в кварцевых, так и в автоматических версиях (в том числе Powermatic 80).

Seastar — спортивная линейка дайверских часов, созданная для активного использования. Модели обладают высоким уровнем водозащиты (до 300 м), массивным корпусом и вращающимся безелем. Подходят не только для плавания, но и для повседневной носки в спортивном стиле.

Le Locle — классическая коллекция с акцентом на традиционный дизайн и элегантность. Характерные римские цифры, гильоше на циферблате и изящные стрелки делают эти модели идеальными для делового образа. Чаще всего оснащаются автоматическими механизмами.

T-Classic (PR 100, Gentleman) — универсальные часы для повседневного использования. Они имеют сдержанный дизайн, удобный корпус и отлично подходят как для офиса, так и для повседневного стиля.

Chrono XL — спортивная коллекция с крупным корпусом и функцией хронографа. Отличается выразительным дизайном и хорошей читаемостью циферблата, что делает её популярной среди любителей активного стиля.

Часы наручные
Фото з сайта vector-d.ua

Как выбрать свою коллекцию

Выбор коллекции в первую очередь зависит от образа жизни и того, где именно вы планируете носить часы. Для офиса, деловых встреч и классического гардероба лучше всего подойдут модели из коллекций Le Locle или Gentleman — они выглядят сдержанно и элегантно.

Если нужен универсальный вариант на каждый день, стоит обратить внимание на PRX или PR 100. Для спорта, путешествий и активного отдыха оптимальным выбором станут Seastar или Chrono XL, которые отличаются более прочным корпусом и расширенной функциональностью.

Популярные модели в каждой коллекции

  • Tissot PRX Powermatic 80 — одна из самых популярных моделей бренда с автоматическим механизмом и запасом хода до 80 часов. Подходит для ежедневной носки и выглядит современно и стильно;
  • Tissot Seastar 1000 — надёжные дайверские часы с высоким уровнем водозащиты. Отличный выбор для активного образа жизни;
  • Tissot Le Locle Automatic — классическая модель с элегантным дизайном и механическим механизмом. Идеально подходит для делового стиля;
  • Tissot Gentleman — универсальные часы, сочетающие элегантность и практичность. Подходят практически для любых ситуаций;
  • Tissot Chrono XL — крупный спортивный хронограф с выразительным дизайном и удобной индикацией времени.

Каждая коллекция Tissot имеет своё назначение, поэтому выбор зависит от вашего стиля и задач.

Автор: Алексей Наумов
  Дата публикации материала: 27 марта 2026 в 09:40;

