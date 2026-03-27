Tissot – брендів годинника, який поєднує якість, надійність і доступну ціну. Годинник цього бренду часто вибирає як перший серйозний аксесуар чи універсальну модель на кожен день.

При цьому чоловічий наручний годинник Tissot представлений відразу в декількох популярних колекціях, які істотно відрізняються за стилем, функціональністю та призначенням. Щоб зробити правильний вибір, важливо розуміти особливості кожної лінійки та те, для яких завдань вона підходить.

Основні колекції Tissot та їх особливості

PRX – сучасна інтерпретація дизайну 70-х з інтегрованим браслетом. Колекція відрізняється мінімалістичним зовнішнім виглядом, тонким корпусом і високою універсальністю: такий годинник легко поєднується як з діловим, так і з повсякденним стилем. Доступні як у кварцових, так і автоматичних версіях (у тому числі Powermatic 80).

Seastar – спортивна лінійка дайверського годинника, створена для активного використання. Моделі мають високий рівень водозахисту (до 300 м), масивний корпус і безель, що обертається. Підходять не тільки для плавання, а й для повсякденного носіння у спортивному стилі.

Le Locle – класична колекція з акцентом на традиційний дизайн та елегантність. Характерні римські цифри, гільйоше на циферблаті та витончені стрілки роблять ці моделі ідеальними для ділового образу. Найчастіше оснащуються автоматичними механізмами.

T-Classic (PR 100, Gentleman) – універсальний годинник для повсякденного використання. Вони мають стриманий дизайн, зручний корпус та відмінно підходять як для офісу, так і для повсякденного стилю.

Chrono XL – спортивна колекція з великим корпусом та функцією хронографа. Відрізняється виразним дизайном та гарною читальністю циферблату, що робить її популярною серед любителів активного стилю.

Як вибрати свою колекцію

Вибір колекції в першу чергу залежить від способу життя та того, де саме ви плануєте носити годинник. Для офісу, ділових зустрічей та класичного гардеробу найкраще підійдуть моделі з колекцій Le Locle або Gentleman – вони виглядають стримано та елегантно.

Якщо потрібен універсальний варіант на кожен день, варто звернути увагу на PRX або PR 100. Для спорту, подорожей та активного відпочинку оптимальним вибором стануть Seastar або Chrono XL, які відрізняються міцнішим корпусом та розширеною функціональністю.

Популярні моделі у кожній колекції

Tissot PRX Powermatic 80 – одна з найпопулярніших моделей бренду з автоматичним механізмом та запасом ходу до 80 годин. Підходить для щоденного носіння і виглядає сучасно та стильно;

Tissot Seastar 1000 – надійний дайверський годинник з високим рівнем водозахисту. Відмінний вибір для активного способу життя;

Tissot Le Locle Automatic – класична модель з елегантним дизайном та механічним механізмом. Ідеально підходить для ділового стилю;

Tissot Gentleman – універсальний годинник, що поєднує елегантність і практичність. Підходить практично для будь-яких ситуацій;

Tissot Chrono XL – великий спортивний хронограф з виразним дизайном та зручною індикацією часу.

Кожна колекція Tissot має своє призначення, тому вибір залежить від вашого стилю та завдань.