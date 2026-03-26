Live

Скандинавський хюгге своїми руками: робочий стіл із цільноламельного щита

26.03.2026
Олексій Наумов
Якщо ви проводите за комп’ютером по 8 годин на день, то поверхня столу це те, з чим ви контактуєте частіше, ніж з улюбленою кішкою. Пластик та ЛДСП відчуваються «мертвими», а скло — крижаним. Робочий стіл із масиву — це про тактильне задоволення, запах лісу в кімнаті та поверхню, яка теплішає від ваших рук. До того ж цільноламельний щит — це чесний моноліт: він не прогнеться під вагою трьох моніторів і не почне кришитися краями за рік.

Чому цільноламельний щит – це база

На відміну від «шахівниці» (зрощеного щита), цільноламельний щит меблевий збирається з довгих ламелів на всю довжину столу. Це означає, що малюнок дерева не переривається, створюючи вигляд дорогих дизайнерських меблів.

Обираємо породу під ваш темперамент:

  • ясен — справжній рок-н-рол у світі дерева: його текстура настільки яскрава та «дика», що стіл стане головним артоб’єктом у кімнаті;
  • дуб – варіант для тих, хто будує на віки: він важкий, щільний і прощає навіть неакуратне поводження;
  • береза ​​або бук – вибір мінімалістів: рівний, спокійний колір, який ідеально поєднується з білими стінами та технікою Apple;
  • модрина – якщо любите хвойний аромат і теплий, злегка рудуватий підтон.

Якісний меблевий щит з каталогу https://viyar.ua/catalog/mebelnye_shchity/ вже висушений за всіма правилами. Це важливо: «сире» дерево з найближчого гаража скрутить у баранячий ріг через тиждень після занесення в теплу квартиру.

Рецепт столу з Pinterest

Головна фішка скандинавського стилю – натуральність, тому забудьте про глянцеві лаки, які створюють ефект «бабусиного серванта». Нам потрібна олія з твердим воском. Воно виявляє глибину волокон, але залишає дерево живим на дотик.

Лайфхак по краю: не залишайте кути гострими. Злегка пройдіться наждачкою по краях, створивши м’який радіус або фаску під 45 градусів. Це не тільки красиво, але й урятує ваші передпліччя від передавлювання під час довгого друку. Шліфуйте щит до стану шовку (зерно 180-240), і ви не захочете прибирати з нього руки.

Опори – це 50% успіху

Масивний щит завтовшки 40 мм потребує відповідної опори. Тонкі шпильки («hairpin legs») додадуть ретро-вайба, а масивне чорне підстілля з металу перетворить стіл на потужний лофт-об’єкт. Головний технічний нюанс: дерево розширюється та звужується від вологості. Тому кріпіть підстілку до щита через спеціальні прорізи (пази), щоб стільницю не вигнуло «човником» взимку.

Стіл із щита – це історія про екологічний гедонізм. Будь-яку подряпину або пляму від кави можна прибрати за 5 хвилин шматочком наждачки та краплею олії. Такий стіл старіє красиво, набуваючи характеру, на відміну від меблів з тирси, яка просто вирушає на звалище.

Популярно
  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  Дата публікації матеріалу: 26 Березня 2026 в 14:07;

