На Харківщині не ходять деякі електрички: пропонують альтернативні рейси
В АТ “Укрзалізниця” повідомили, що сьогодні, 11 березня, на Харківщині не ходять деякі електрички.
Замість них пасажирам пропонують скористатися альтернативними рейсами. Так, не курсуватимуть наступні приміські поїзди:
№6221 Люботин (12:18) — Огульці
Альтернатива: №6321 Нова Баварія (12:46) — Огульці.
№6914 Огульці (12:58) — Харків-Пас.
Альтернатива: №6330 Огульці (14:21) — Люботин.
№6917 Харків-Пас. (16:23) — Огульці
Альтернатива: №6919 Харків-Пас. (17:23) — Огульці
№6922 Огульці (18:26) — Люботин
Альтернатива: №6920 Огульці (19:24) — Люботин
№6155 Харків-Пас. (15:35) — Мерчик
Альтернатива: №6325 Харків-Пас. (17:13) — Мерчик
№6156 Мерчик (17:09) — Харків-Пас.
Альтернатива: №6334 Мерчик (18:45) — Харків-Пас.
