На Харківщині не ходять деякі електрички: пропонують альтернативні рейси

Транспорт 11:02   11.03.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
В АТ “Укрзалізниця” повідомили, що сьогодні, 11 березня, на Харківщині не ходять деякі електрички.

Замість них пасажирам пропонують скористатися альтернативними рейсами. Так, не курсуватимуть наступні приміські поїзди:

  • №6221 Люботин (12:18) — Огульці

    Альтернатива: №6321 Нова Баварія (12:46) — Огульці.

  • №6914 Огульці (12:58) — Харків-Пас.

    Альтернатива: №6330 Огульці (14:21) — Люботин.

  • №6917 Харків-Пас. (16:23) — Огульці

    Альтернатива: №6919 Харків-Пас. (17:23) — Огульці

  • №6922 Огульці (18:26) — Люботин

    Альтернатива: №6920 Огульці (19:24) — Люботин

  • №6155 Харків-Пас. (15:35) — Мерчик

    Альтернатива: №6325 Харків-Пас. (17:13) — Мерчик

  • №6156 Мерчик (17:09) — Харків-Пас.

    Альтернатива: №6334 Мерчик (18:45) — Харків-Пас.

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
На Харківщині не ходять деякі електрички: пропонують альтернативні рейси
