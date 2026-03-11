Live

На Харьковщине не ходят некоторые электрички: предлагают альтернативные рейсы

Транспорт 11:02   11.03.2026
Николь Костенко-Лагутина
В АО «Укрзалізниця» сообщили, что сегодня, 11 марта, на Харьковщине не ходят некоторые электрички.

Вместо этого пассажирам предлагают воспользоваться альтернативными рейсами. Так не будут курсировать следующие пригородные поезда:

  • №6221 Люботин (12:18) — Огульцы
    Альтернатива: №6321 Новая Бавария (12:46) — Огульцы.
  • №6914 Огульцы (12:58) — Харьков-Пасс.
    Альтернатива: №6330 Огульцы (14:21) — Люботин.
  • №6917 Харьков-Пасс. (16:23).
    Альтернатива: №6919 Харьков-Пасс. (17:23).
  • №6922 Огульцы (18:26) — Люботин
    Альтернатива: №6920 Огульцы (19:24) — Люботин
  • №6155 Харьков-Пасс. (15:35) — Мерчик
    Альтернатива: №6325 Харьков-Пасс. (17:13) — Мерчик
  • №6156 Мерчик (17:09) — Харьков-Пасс.
    Альтернатива: №6334 Мерчик (18:45) — Харьков-Пасс.

Автор: Николь Костенко-Лагутина
