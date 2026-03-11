На Харьковщине не ходят некоторые электрички: предлагают альтернативные рейсы

В АО «Укрзалізниця» сообщили, что сегодня, 11 марта, на Харьковщине не ходят некоторые электрички.

Вместо этого пассажирам предлагают воспользоваться альтернативными рейсами. Так не будут курсировать следующие пригородные поезда: