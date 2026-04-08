Пастки на городах і домашній арешт для нападника на ТЦК – підсумки 8 квітня

МГ “Об’єктив” нагадує головні новини 8 квітня.

Небезпеку виявили на Харківщині. Начальник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко попередив: росіяни застосували нові засоби дистанційного мінування. Протипіхотну міну знайшов житель Руської Лозової, коли прибирав присадибну ділянку. Фахівці ДСНС встановили: радіус ураження такого пристрою – від 30 до 50 метрів. Він може завдати важких проникаючих поранень. Задоренко особливо попередив про небезпеку городників. Адже саме зараз люди починають активно поратися на подвір’ях. Новий вид мін на Дергачівщині – не єдиний. Про виявлення так званих «пряників» у Золочівській громаді повідомило місцеве видання «Зоря». Ці протипіхотні міни, за даними ДСНС, удвічі менші за «пелюстки». Вони майже непомітні, легко маскуються під каміння, зливаються з ґрунтом і травою. При цьому містять достатньо пластиду, щоб відірвати ногу тому, хто на них наступить. Корпус «пряника» зроблений із пластику, тож його непросто знайти навіть металошукачем. Жителів прикордоння закликають бути особливо пильними.

Під цілодобовий домашній арешт відпустила суддя харків’янина Руслана Галімзанова. Чоловіка підозрюють у нападі на співробітників ТЦК і СП. Інцидент стався в понеділок, 6 квітня. Тоді поліція повідомила: при спробі перевірити в нього документи чоловік кинув у бік військовослужбовців дві тренувальні гранати, здійснив постріли та завдав ножового поранення у живіт одному зі співробітників ТЦК. Сьогодні фігуранту обирали запобіжний захід. На суді адвокат Галімзанова заявляв про «сафарі на людей». Сам підозрюваний просив для себе домашнього арешту, аби наглядати за 77-річною мамою. Також – бажав одужання військовослужбовцю, якого поранив. Постраждалий зараз у тяжкому стані в реанімації. Подробиці цієї історії та першого судового засідання дивіться завтра в нашому сюжеті.

У ДСНС повідомили: внаслідок російської атаки БпЛА горіло цивільне підприємство. Інформації про постраждалих не надходило. За даними «Об’єктиву», йдеться про нафтопереробний завод у Мерефі.

Смертельна ДТП сталася на Салтівці напередодні ввечері. Відділ комунікації ГУ Нацполіції регіону повідомив: автобус зіткнувся з мотоциклом «Сузукі» в районі перехрестя вулиць Василя Стуса та Академіка Павлова. 18-річний мотоцикліст загинув на місці події. Водія автобуса госпіталізували. Обставини ДТП встановлюють.

У Харкові триває озеленення. Сьогодні фахівці Харківзеленбуду висадили більш як 150 саджанців бірючини в Саржиному яру. У пресслужбі підприємства наголосили: ці рослини швидко зростають і невдовзі створять живописну огорожу вздовж велодоріжки.

