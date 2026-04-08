Ловушки на огородах и домашний арест для напавшего на ТЦК – итоги 8 апреля

МГ «Объектив» напоминает главные новости 8 апреля.

Опасность обнаружили в Харьковской области. Начальник Дергачевской ГВА Вячеслав Задоренко предупредил: россияне применили новые средства дистанционного минирования. Противопехотную мину нашел житель Русской Лозовой, когда убирал приусадебный участок. Специалисты ГСЧС установили: радиус поражения такого устройства – от 30 до 50 метров. Он может нанести тяжелые проникающие ранения. Задоренко особо предупредил об опасности огородников. Ведь именно сейчас люди начинают активно возиться во дворах. Новый вид мин на Дергачевщине – не единственный. Об обнаружении так называемых «пряников» в Золочевской громаде сообщило местное издание «Заря». Эти противопехотные мины, по данным ГСЧС, вдвое меньше «лепестков». Они почти незаметны, легко маскируются под камнями, сливаются с почвой и травой. При этом содержит достаточно пластида, чтобы оторвать ногу тому, кто на них наступит. Корпус пряника сделан из пластика, поэтому его непросто найти даже металлоискателем. Жителей приграничья призывают быть особенно бдительными.

Под круглосуточный домашний арест отпустила судья харьковчанина Руслана Галимзанова. Мужчину подозревают в нападении на сотрудников ТЦК и СП. Инцидент произошел в понедельник, 6 апреля. Тогда полиция сообщила: при попытке проверить у него документы мужчина бросил в сторону военнослужащих две тренировочные гранаты, произвел выстрелы и нанес ножевое ранение в живот одному из сотрудников ТЦК. Сегодня фигуранту выбирали меру пресечения. На суде адвокат Галимзанова заявлял о сафари на людей. Сам подозреваемый просил для себя домашнего ареста, чтобы присматривать за 77-летней мамой. Также – желал выздоровления раненого военнослужащего. Пострадавший сейчас находится в тяжелом состоянии в реанимации. Подробности этой истории и первого заседания смотрите завтра в нашем сюжете.

В ГСЧС сообщили: в результате российской атаки БпЛА горело гражданское предприятие. Информация о пострадавших не поступала. По данным «Объектива», речь идет о нефтеперерабатывающем заводе в Мерефе.

Смертельное ДТП произошло на Салтовке накануне вечером. Автобус столкнулся с мотоциклом «Сузуки» в районе перекрестка улиц Василия Стуса и Академика Павлова. 18-летний мотоциклист погиб на месте происшествия. Водитель автобуса был госпитализирован. Обстоятельства ДТП устанавливают.

В Харькове продолжается озеленение. Сегодня специалисты «Харьковзеленстроя» высадили более 150 саженцев бирючины в Саржином овраге. В пресс-службе предприятия отметили: эти растения быстро растут и вскоре создадут живописное ограждение вдоль велодорожки.

