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Скільки ударів по АЗС зафіксували на Харківщині з початку року: дані поліції

Суспільство 12:45   30.06.2026
Вікторія Яковенко
Скільки ударів по АЗС зафіксували на Харківщині з початку року: дані поліції На фото: АЗС на в’їзді до Дергачів, яка двічі була під ударами 27 червня

89 разів з початку 2026-го року армія РФ била по АЗС на Харківщині. Активізація таких ударів відбулася з 1 травня, повідомив в етері «Суспільне. Студія» начальник ГУ Нацполіції в Харківській області Петро Токар.

«З 1 травня їх завдано було 62 рази, тобто більшість цих ударів. По Харкову було завдано 17 ударів, з них 13 – саме з 1 травня. Ми розуміємо, що ворог хоче створити штучний дефіцит паливно-мастильних матеріалів. Певною мірою в такий спосіб намагається тероризувати мирне населення, створити певний колапс. Нерідко під час ударів по АЗС отримують поранення люди, які там перебувають. Під удари потрапляють майже всі бренди, які представлені на Харківщині», – розповів Токар.

За його словами, наразі власники АЗС вживають певні заходи захисту. Каже: люди вже розуміють, що АЗС можуть стати місцями для ударів, тож не затримуються та максимально швидко заправляються.

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Автор: Вікторія Яковенко

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  • • Дата публікації матеріалу: 30 Червня 2026 в 12:45;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "89 разів з початку 2026-го року армія РФ била по АЗС на Харківщині. Активізація таких ударів відбулася з 1 травня".