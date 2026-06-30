Сколько ударов по АЗС зафиксировали на Харьковщине с начала года: данные НПУ

На фото: АЗС на въезде в Дергачи, которая дважды была под ударами 27 июня

89 раз с начала 2026 года армия РФ била по АЗС на Харьковщине. Активизация таких ударов состоялась с 1 мая, сообщил в эфире «Суспільне. Студія» начальник ГУ Нацполиции в Харьковской области Петр Токарь.

«С 1 мая они были нанесены 62 раза, то есть большинство этих ударов. По Харькову было нанесено 17 ударов, из них 13 – именно с 1 мая. Мы понимаем, что враг хочет создать искусственный дефицит горюче-смазочных материалов. В какой-то степени таким образом пытается терроризировать мирное население, создать определенный коллапс. Нередко во время ударов по АЗС получают ранения находящиеся там люди. Под удары попадают почти все бренды, которые представлены в Харьковской области», — рассказал Токарь.

По его словам, сейчас владельцы АЗС принимают определенные меры защиты. Говорит: люди уже понимают, что АЗС могут стать местами для ударов, поэтому не задерживаются и максимально быстро заправляются.