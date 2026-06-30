Live

Сколько ударов по АЗС зафиксировали на Харьковщине с начала года: данные НПУ

Общество 12:45   30.06.2026
Виктория Яковенко
Сколько ударов по АЗС зафиксировали на Харьковщине с начала года: данные НПУ На фото: АЗС на въезде в Дергачи, которая дважды была под ударами 27 июня

89 раз с начала 2026 года армия РФ била по АЗС на Харьковщине. Активизация таких ударов состоялась с 1 мая, сообщил в эфире «Суспільне. Студія» начальник ГУ Нацполиции в Харьковской области Петр Токарь.

«С 1 мая они были нанесены 62 раза, то есть большинство этих ударов. По Харькову было нанесено 17 ударов, из них 13 – именно с 1 мая. Мы понимаем, что враг хочет создать искусственный дефицит горюче-смазочных материалов. В какой-то степени таким образом пытается терроризировать мирное население, создать определенный коллапс. Нередко во время ударов по АЗС получают ранения находящиеся там люди. Под удары попадают почти все бренды, которые представлены в Харьковской области», — рассказал Токарь.

По его словам, сейчас владельцы АЗС принимают определенные меры защиты. Говорит: люди уже понимают, что АЗС могут стать местами для ударов, поэтому не задерживаются и максимально быстро заправляются.

Читайте также: Атаковали FPV, реактивные «Шахеды», удары по АЗС: Терехов о неделе в Харькове

Автор: Виктория Яковенко

Популярно

Новости Харькова — главное 30 июня: атаки БпЛА, закрыты переходы в метро
Новости Харькова — главное 30 июня: атаки БпЛА, закрыты переходы в метро
30.06.2026, 13:46
23-летняя погибшая из-за удара КАБом 29 июня была студенткой медуниверситета
23-летняя погибшая из-за удара КАБом 29 июня была студенткой медуниверситета
29.06.2026, 21:35
Из-за мер безопасности. На станции метро Харькова закрыли несколько переходов
Из-за мер безопасности. На станции метро Харькова закрыли несколько переходов
30.06.2026, 10:27
«Трагические события на трассе Харьков-Сумы»: удары по грузовику и маршрутке
«Трагические события на трассе Харьков-Сумы»: удары по грузовику и маршрутке
30.06.2026, 12:08
Как 30 июня будут отключать свет в Харькове и области: графики
Как 30 июня будут отключать свет в Харькове и области: графики
29.06.2026, 20:59
Детям в Харькове угрожали предметом, похожим на пистолет: подробности
Детям в Харькове угрожали предметом, похожим на пистолет: подробности
30.06.2026, 14:04

Новости по теме:

30.06.2026
Более 30 FPV долетели до Харькова с начала года. Как уберечься от дронов
30.06.2026
Планируют усилить эвакуацию с Дергачевщины, сообщил Синегубов
30.06.2026
«Трагические события на трассе Харьков-Сумы»: удары по грузовику и маршрутке
29.06.2026
«Потеряли» в декларации более 22,3 млн: подозрения депутатам на Харьковщине
29.06.2026
Атаковали FPV, реактивные «Шахеды», удары по АЗС: Терехов о неделе в Харькове


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Сколько ударов по АЗС зафиксировали на Харьковщине с начала года: данные НПУ», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 30 июня 2026 в 12:45;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "89 раз с начала 2026 года армия РФ била по АЗС на Харьковщине. Активизация таких ударов состоялась с 1 мая".