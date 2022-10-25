Британський експерт із ядерної зброї висловився про путінську “брудну бомбу”
Вдалої атаки із застосуванням брудної бомби ще ніколи не було. Але психологічний вплив у 10 разів більший, ніж фізичний. І Путін, мабуть, сподівається, що це зламає волю українців.
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- • Дата публікації матеріалу: 25 Жовтня 2022 в 22:20;
Кореспондент Гаміш де Бреттон-Гордон, експерт із ядерної зброї у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вдалої атаки із застосуванням брудної бомби ще ніколи не було. Але психологічний вплив у 10 разів більший, ніж фізичний. І…".