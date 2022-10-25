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Британський експерт із ядерної зброї висловився про путінську “брудну бомбу”

Політика 22:20   25.10.2022
Гаміш де Бреттон-Гордон
експерт із ядерної зброї
Британський експерт із ядерної зброї висловився про путінську “брудну бомбу”

Вдалої атаки із застосуванням брудної бомби ще ніколи не було. Але психологічний вплив у 10 разів більший, ніж фізичний. І Путін, мабуть, сподівається, що це зламає волю українців.

 

Автор: Гаміш де Бреттон-Гордон, експерт із ядерної зброї

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  • Категорії: Політика, Світ, Сказано, Україна; Теги: , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 25 Жовтня 2022 в 22:20;

    • Кореспондент Гаміш де Бреттон-Гордон, експерт із ядерної зброї у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вдалої атаки із застосуванням брудної бомби ще ніколи не було. Але психологічний вплив у 10 разів більший, ніж фізичний. І…".