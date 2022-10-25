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Британский эксперт по ядерному оружию высказался о путинской «грязной бомбе»

Мир 22:20   25.10.2022
Хэмиш де Бреттон-Гордон
эксперт по ядерному оружию
Британский эксперт по ядерному оружию высказался о путинской «грязной бомбе»

Удачной атаки с применением грязной бомбы еще никогда не было. Но психологическое влияние в 10 раз больше, чем физическое. И Путин, похоже, надеется, что это сломает волю украинцев.

 

Автор: Хэмиш де Бреттон-Гордон, эксперт по ядерному оружию

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  • Категории: Мир, Общество, Происшествия; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 25 октября 2022 в 22:20;

    • Корреспондент Хэмиш де Бреттон-Гордон, эксперт по ядерному оружию в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Удачной атаки с применением грязной бомбы еще никогда не было. Но психологическое влияние в 10 раз больше, чем физическое. И…".