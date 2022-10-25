Британский эксперт по ядерному оружию высказался о путинской «грязной бомбе»
Удачной атаки с применением грязной бомбы еще никогда не было. Но психологическое влияние в 10 раз больше, чем физическое. И Путин, похоже, надеется, что это сломает волю украинцев.
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- • Дата публикации материала: 25 октября 2022 в 22:20;
Корреспондент Хэмиш де Бреттон-Гордон, эксперт по ядерному оружию в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Удачной атаки с применением грязной бомбы еще никогда не было. Но психологическое влияние в 10 раз больше, чем физическое. И…".