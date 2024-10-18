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Желание Украины обрести ядерное сдерживание логичны — Фабиан Хоффманн

Мир 09:23   18.10.2024
Фабиан Хоффманн
сотрудник Oslo Nuclear Project
Желание Украины обрести ядерное сдерживание логичны — Фабиан Хоффманн Фото: Fabian Hoffmann/Х

Я не могу понять, почему люди удивлены или шокированы заявлением Зеленского о ядерном оружии. Желание Украины обрести ядерное сдерживание является логичным выводом, учитывая нынешнее состояние войны и политику Запада по отношению к ней. На самом деле, я бы поддержал приобретение украинцами средств ядерного сдерживания. Это очевидное решение самых насущных проблем Украины. Главные проблемы — это технические, политические и военные препятствия, которые делают это стремление крайне сложным.

Автор: Фабиан Хоффманн, сотрудник Oslo Nuclear Project
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  • • Дата публикации материала: 18 октября 2024 в 09:23;

  • Корреспондент Фабиан Хоффманн, сотрудник Oslo Nuclear Project в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Я не могу понять, почему люди удивлены или шокированы заявлением Зеленского о ядерном оружии. Желание Украины обрести ядерное сдерживание является…".