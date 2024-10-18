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Бажання України здобути ядерне стримування логічні – Фабіан Гоффманн

Політика 09:23   18.10.2024
Фабіан Гоффманн
співробітник Oslo Nuclear Project
Бажання України здобути ядерне стримування логічні – Фабіан Гоффманн

Я не можу зрозуміти, чому люди здивовані чи шоковані заявою Зеленського про ядерну зброю. Бажання України отримати засоби ядерного стримування є логічним завершенням, з огляду на нинішній стан війни та політику Заходу щодо неї. Власне, я б заохочував здобуття українцями ядерного стримування. Це очевидне розв’язання найгостріших проблем України. Основними проблемами є технічні, політичні та військові перешкоди, які роблять цю гонитву надзвичайно складною.

Автор: Фабіан Гоффманн, співробітник Oslo Nuclear Project
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  • • Дата публікації матеріалу: 18 Жовтня 2024 в 09:23;

  • Кореспондент Фабіан Гоффманн, співробітник Oslo Nuclear Project у цій статті розкриває тему новин про те, що "Я не можу зрозуміти, чому люди здивовані чи шоковані заявою Зеленського про ядерну зброю. Бажання України отримати засоби ядерного стримування…".